Le clash de la rédac : fallait-il sanctionner Danielson d'un carton rouge ?

Mardi soir, Marcus Danielson, défenseur suédois, a écopé d'un carton rouge après une semelle sur le genou d'Artem Besedin. Au ralenti, les images font froid dans le dos, et on se demande même comment la jambe de Besedin ne s'est pas fracturée en trois morceaux. Sauf qu'avant de planter ses crampons dans le genou de son adversaire, Danielson dégage le ballon. Dès lors, le geste, certes non maîtrisé, apparaît non intentionnel. D'où la question : fallait-il l'exclure ? Arthur Jeanne et Marc Hervez ont chacun leur avis sur la question.

Le caractère involontaire d’un acte ne constitue jamais une excuse absolutoire

La gravité d'une blessure ne peut pas être l’unique juge de paix pour décider d'une sanction

Par Arthur Jeanne et Marc Hervez

Combien de fois a-t-on entendu cette excuse horripilante, surtout quand elle est mâtinée de mauvaise foi ?Quand bien même l’intentionnalité n’est pas contestée, la négligence ou la maladresse peuvent avoir des conséquences dramatiques. Combien d’accidents de la route ont été provoquées par des personnes? Le caractère involontaire d’un acte ne constitue jamais une excuse absolutoire. Pourtant, c’est bien cela que brandissent comme un totem d’immunité ceux qui défendent le défenseur suédois Marcus Danielson, coupable d’un geste certes involontaire, mais affreux sur l’Ukrainien Besedin. Or, il s’agit de sanctionner la conséquence de l’action, pas son intentionnalité. Danielson ne l’a peut-être pas fait exprès, mais Artem Besedin est rentré à Kiev avec son péroné dans un sac plastique.Quand Daniele Orsato a sorti le carton rouge pour sanctionner le geste du Scandinave, Joey Barton a tout de suite dégainé :Ce qui n’est pas vraiment rendre service à Danielson. Être défendu par le boucher anglais quand on est expulsé, c’est un peu comme être soutenu par Francis Lalanne quand on nous reproche d’être complotiste. À moins d’être nostalgique d’un football d’un autre temps et de s’exclamer bruyamment en posant sa pinte sur le zinc que, on ne peut que saluer le fait que les lois du jeux soient désormais pensées pour protéger l’intégrité physique des joueurs. Chaque footballeur le sait : se jeter sur le ballon comme un fou furieux, avec la semelle à mi-hauteur, même si c’est pour jouer la balle, c’est prendre le risque d’être expulsé. Monsieur Orsato a évidemment vu juste. La preuve ? Danielson s’est excusé, Janne Andersson, le sélectionneur suédois, a reconnu que le carton rouge était justifié, et plus personne ce matin ne criait au scandale. À part peut-être Marc Hervez.Doit-on sanctionner plus sévèrement une tentative de meurtre avec préméditation avortée ou un homicide involontaire ? Daniele Orsato ne préside pas de cour d’assises, mais il a tout de même tranché en brandissant, après consultation de l’assistance vidéo, le carton rouge à l’encontre du Suédois Marcus Danielson, coupable d’avoir posé une semelle sur le tibia de l’Ukrainien Artem Besedin. Le problème, c’est que la sanction qui a découlé de ce fait de jeu – tragique - est une erreur judiciaire. Parce que l’arbitre n’a pas pris en compte l’entièreté de la scène de crime. Les anti-VAR avancent souvent qu’il est inconcevable et absurde d’évaluer le caractère licite d’une action en se basant sur le ralenti. Cet argument peut s’entendre. Mais alors que dire du fait de juger une image arrêtée ? Oui, si l’on s’en tient à la seule photographie, l’expulsion du défenseur du club chinois de Dalian Professional semble totalement justifiée... sauf qu’il fait en réalité à peine faute. Il suffit de voir et revoir l’action - et quelle que soit la vitesse de lecture – pour le réaliser : d’une part, le Suédois est absolument focus sur le ballon et son geste est totalement involontaire (ce qui ne doit forcément constituer une circonstance atténuante dans 100% des cas, certes) ; d’autre part, c’est l’Ukrainien qui est à l’initiative du choc. Ce dernier est largement en retard et vient coller son genou sous les crampons de son adversaire, bien après que celui-ci a réalisé son intervention. En jugeant une image figée, l’arbitre, désorienté par « l’effet loupe » de celle-ci, aura conclu à tort que c’était l’inverse. Les « pro-rouge » argueront que le coupable n’a pas maîtrisé son geste, et qu’il a été sanctionné à juste titre pour cela. Il n’en est rien. Danielson était en avance sur le ballon, l’a dégagé (de manière peu académique), et un hurluberlu téméraire est venu poser son tibia sous sa semelle.Prenons un cas extrême : si j’arme une reprise de volée, et qu’un défenseur plonge ses cervicales dans mes pieds après que j’ai frappé le ballon, est-ce que je me rends coupable d’une faute grave ou d’un quelconque? Est-ce que je suis susceptible d’être sanctionné d’un carton rouge à cause de l’imprudence de mon vis-à-vis ? C’est pourtant plus ou moins à ce genre de scène auquel nous avons assisté mardi soir à Glasgow. Parfois, il y a des chocs en football, et ces derniers engendrent de longues périodes d’indisponibilité pour ceux qui en sont victimes, et c’est bien triste. Punir le jeu dangereux, et les vrais attentats, oui. Mais il est important que la gravité de la blessure ne devienne pas l’unique juge de paix pour décider de la sanction à appliquer à une faute – si tant est que la faute existe.