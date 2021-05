Clash de la rédac' : Deschamps doit-il rappeler Benzema ?

Une question, deux points de vue : aujourd'hui, Alexandre Aflalo et Steven Oliveira tranchent le débat qui occupe absolument tous les esprits, à savoir s'il est bon ou non que Karim Benzema fasse son grand retour en équipe de France. Jugeote, mauvaise foi, méchanceté et arguments bien pesés, tous les coups sont permis. Surtout ceux en dessous de la ceinture.

Une victoire de la France ne passera que par le retour de Karim Benzema

Par Steven Oliveira

Pour son bien et pour le nôtre, il faut que Karim reste loin des Bleus

Par Alexandre Aflalo

L’argumentation pour un retour de KB9 en équipe de France pourrait tenir en quatre mots : parce que Karim Benzema. Car là on ne parle pas seulement d’un joueur qui sort d’une bonne saison, on parle probablement du meilleur attaquant français de l’histoire. Ou l’un des meilleurs pour ceux qui peinent à tourner les pages Thierry Henry et Jean-Pierre Papin. Ce statut, KB9 l’a construit depuis 2009 et sa signature au Real Madrid où il a remporté 4 Ligue des champions et est devenu le 5meilleur buteur de l’histoire du club. Et visiblement, celui qui est désormais le 4meilleur buteur de l’histoire de la C1 est comme le vin et se bonifie avec le temps. Preuve en est avec ses 22 buts cette saison en Liga - seul Kylian Mbappé fait mieux parmi les attaquants français -, un chiffre qu’il n’a dépassé qu’une fois en 2016. À la différence près que depuis le départ de Cristiano Ronaldo, c’est lui qui porte le Real Madrid à bout de bras en championnat et en Ligue des champions. Et cela fonctionne.Pragmatique, Didier Deschamps ne peut donc plus se passer de lui en équipe de France. Et encore plus après les dernières rencontres des Bleus qui n’ont planté que 4 buts lors de leurs trois derniers matchs face à l’Ukraine, le Kazakhstan et la Bosnie-Herzégovine. Logique, Olivier Giroud cire le banc à Chelsea, Anthony Martial est blessé, Kylian Mbappé a rappelé à maintes reprises qu’il n’était pas un numéro 9, finalement seul Karim Benzema et Wissam Ben Yedder sont en forme à ce poste. Alors oui, KB9 a un passif, oui Noël Le Graët a dit que l'aventure chez les Bleus était terminée pour lui et oui Didier Deschamps semblait jusqu'ici fermé à l'idée d'un retour, arguant que le principal était l'unité de son groupe. Sauf que DD, qui a déjà réussi à pardonner à Adrien Rabiot, n’est pas assez fou pour ne pas avoir parlé du retour de KB9 en sélection avec les cadres du vestiaire que sont Giroud, Lloris, Pogba, Griezmann et Varane, qui sait mieux que quiconque à quel point Benzema est utile dans un groupe. Et ceux qui évoquent sans cesse les 1 222 minutes de l’ancien lyonnais sans marquer un but en sélection n'ont qu’à repenser au Mondial 2018 de Benzema, de son match face à l’Ukraine en barrages et regarder les noms des joueurs qu’il avait autour de lui pendant son trou d’air. Et surtout imaginer Karim Benzema combiner avec Griezmann, Mbappé, Coman, Dembélé. Il est à combien le record de buts de Michel Platini en une édition ?On ne va pas se mentir, ce retour de Benzema, on a tous secrètement envie que ça n’arrive jamais.Déjà, pour le joueur. Le bon Karim, cela fait cinq ans qu’il est comme un poisson dans l’eau dans ce rôle un peu ingrat du paria des Bleus. Il vit sa meilleure vie au Real, il n’a jamais été aussi fort, et c’est sans doute parce que depuis 2015 il s’épanouit loin du petit microcosme de l’équipe de France et ses polémiques. Pendant que Deschamps doit se justifier à chaque conférence de presse de ne pas le sélectionner, avec la même question qui revient comme un boomerang jusqu’à la saturation, Karim peut tranquillement poser sur Instagram au bord de sa piscine ou au volant de son bolide en sachant très bien que le plus fort, c’est lui, et que c’est l’équipe de France qui perd à se passer de ses services. Benzema en dehors de l’équipe de France a été mythifié, tout le monde ou presque est persuadé qu’il serait bien meilleur que Giroud et jusqu’ici, il n’a jamais eu à le prouver. Dans cette situation, finalement, c’est lui qui est gagnant.Pour Deschamps, ensuite. Parce qu'on peut quand même sacrément être curieux de voir comment il va justifier d’aller à l’encontre de tous ses principes en reprenant Benzema, qu’il avait jusqu’ici fermement tenu loin de Clairefontaine, et d’opérer un tel bouleversement dans son groupe à un mois de l’Euro. Construire tout un groupe et toute une attaque sans lui, avec un Giroud que tu fais jouer contre vents et marées, tout ça pour tout envoyer valser à un mois d’une compétition internationale ? Ok, le trio offensif Mbappé-Griezmann-Benzema, ça fait saliver. Mais est-ce que ça vaut bien la peine de mettre en péril tout l’équilibre de son groupe pour s’offrir un peu de hype ? Le lui pardonnera-t-on si la France se fait sortir de l’Euro avec un Benzema pas fou ? Est-ce bien faire justice à Olivier Giroud que de l’éjecter comme ça de ce qui sera a priori sa dernière compétition ? Quel message envoie-t-il à Mathieu Valbuena et au respect de l’institution équipe de France ? Non, décidément, ça ne ressemble pas à Deschamps. Pour l’amour de l’immobilisme et la préservation du mythe autour de Karim Benzema, il faut qu’il reste loin des Bleus.