Le ciseau victorieux d'Ibra

Le roi de Milan.À croire que la fontaine de jouvence existe bel et bien, car la source des performances de Zlatan à l'AC Milan ne peut être le fruit d'une cure rationnelle. Alors que le 28match sans défaite des Milanais semblait devoir être un match nul face à l'Udinese, et après que De Paul avait répondu sur penalty à l'ouverture du score de Kessié, le seigneur a pris la peine de se lever de son trône.À la 83, le Suédois a en effet profité d'un mauvais dégagement de l'arrière-garde adverse pour déployer sa grande carcasse et inscrire le but de la victoire sur un ciseau. Un bonbon de douceur, et de précision. À 39 ans, Ibrahimović est le meilleur buteur de Serie A avec sept buts en six journées.Signé Benjamin Button.