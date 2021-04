Le ciseau somptueux de Fousseni Diabaté en Turquie

Diabate’nin, Galatasaray karşısında Göztepe’yi 1-0 öne geçiren muhteşem golü pic.twitter.com/sBrVfwOhVC — Tie Game Sports (@tiegamesports) April 17, 2021

LF

Led'un Français.Vous souvenez-vous de Fousseni Diabaté, parti très tôt du Gazélec Ajaccio et repassé en prêt par Amiens ? Le Franco-Malien semble s'amuser désormais en Turquie et a inscrit un magnifique but sous les couleurs du Göztepe SK. D'un ciseau à hauteur du point de penalty, il a ouvert le score pour son équipe face au Galatasaray.Un but malheureusement vain, puisque le club stambouliote finit par s'imposer 3-1, grâce à undu jeune Kerem Aktürkoğlu. Göztepe est bien calé à la 10place du championnat turc, tandis que le Gala est 3, à six points du leader Beşiktaş.Le but du week-end ?