Le ciseau de Pauleta sacré plus beau but de la Coupe de la Ligue

Le ciseau de Pauleta ?? élu plus beau but de l'histoire de la @CoupeLigueBKT?Ce 20 avril 2002, l'Aigle des Açores exécutait un sublime geste sur un centre à l'aveugle de Dugarry ✂️?Ce superbe but venait parachever le succès des @girondins face au @fclorient? #FCLFCGB (0-3) pic.twitter.com/ydCbTUKO6q — Coupe de la Ligue BKT (@CoupeLigueBKT) July 26, 2020

JS

Doux souvenir.Avant la dernière finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et l'OL, ce vendredi, le plus beau but de l'histoire du tournoi a été dévoilé sur les réseaux sociaux. Verdict : Pedro Miguel Pauleta est le grand gagnant. Une séquence qui rappellera de jolis souvenirs aux supporters de Bordeaux en cette période trouble pour le club, puisque qu’il s’agit du fameux ciseau marqué par le buteur portugais après un centre de Christophe Dugarry lors de la finale remportée contre le FC Lorient (3-0) en 2002.Il ne manque plus que Denis Balbir aux commentaires.