Le CIES donne le Brésil favori du Mondial

Brazil ?? tops #FIFAWorldCup favourites' list ahead of Spain ?? as per average @CIES_Football average Impact Score ? of squad members ? Full data in today Weekly Post ?️ ? https://t.co/tYGLCZPcO5 pic.twitter.com/p54mD1PQkk — CIES Football Obs (@CIES_Football) November 21, 2022

Vers une finale France-Brésil ?Si l'on en croit le savant calcul réalisé par le CIES (Centre international d'études du sport), ce sont bien ces deux nations qui ont le onze type le plus étayé du Mondial. Dans sa lettre hebdomadaire parue ce lundi , l'observatoire du football mondial a classé les 32 participants de la compétition qatarie selonde leurs effectifs. Sur 100, la valeur du groupe sélectionné et du onze potentiel est calculéen s'appuyant sur la méthode dite deLe Brésil aurait donc le meilleur groupe, mais aussi le meilleur onze titulaire. Derrière lui, l'Espagne a l'effectif le plus qualitatif, et la France est dotée du deuxième meilleur onze de départ. Viennent ensuite l'Angleterre, le Portugal et l'Allemagne. Le Costa Rica et le Qatar sont supposés avoir les groupes les plus faibles. L'Australie, premier adversaire des Bleus ce mardi, est désigné comme ayant le moins bon onze titulaire du Mondial, après le onze costaricain Le CIES avait notamment pronostiqué la relégation de l'ASSE la saison dernière. Mais aussi une troisième place pour l'OL.