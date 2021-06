Le Chili signalé orgie

Alors que la phase de poules de la Copa América bat son plein et se poursuit ce lundi soir avec un alléchant Uruguay-Chili à 23 heures, la sélection chilienne se retrouve en plein cœur d’une belle polémique. En cause, plusieurs joueurs de la sélection chilienne, dont Vidal et Medel, seraient accusés d'avoir organisé une soirée sexe en faisant venir des femmes, ainsi qu'un coiffeur, brisant de fait la bulle sanitaire. Entre rumeurs et démentis, retour sur les dernières heures très mouvementées de la Roja.

Une Fédération dans l’embarras

EL PELUQUERO QUE INGRESÓ A LA CONCENTRACIÓN DE CHILE ?? Y POR LA CUAL SANCIONARÁN A JUGADORES #CopaAmerica pic.twitter.com/nesm7DKCiY — Jornadas Deportivas (@jornadasdeport) June 21, 2021

Une mauvaise habitude chilienne

Deux. C’est le nombre de matchs disputés par le Chili depuis son entrée en lice dans cette 47édition de la Copa América. Des débuts timides mais corrects avec un match nul contre l’Argentine (1-1) , et une courte victoire contre la Bolivie (1-0). Mais deux, c’est également le nombre de polémiques déclenchées par ladepuis le match d’ouverture du tournoi il y a huit jours. Il y eut d’abord l’épisode du conflit avec Nike , qui a amené la sélection à cacher le logo de la firme américaine sur son maillot lors de la rencontre contre la Bolivie. Puis, dimanche en fin d’après-midi, les rumeurs selon lesquelles la bulle sanitaire aurait été brisée par plusieurs joueurs de l’actuel deuxième du groupe A d’une Copa América décidément secouée par des turbulences qui semblent sans fin.L’information est sortie comme une bombe ce dimanche matin par les médias sud-américains : six joueurs de la sélection, dont les cadres Arturo Vidal, Gary Medel et Eduardo Vargas, auraient fait entrer des femmes dans l’hôtel où réside la sélection chilienne à Cuiabá, dans l’État de Mato Grosso au Brésil, pour une soirée haute en couleurs et en dépit de toutes les restrictions sanitaires imposées par la CONMEBOL. Une histoire qui a pris une ampleur folle en quelques heures, au point d’annuler la séance d’entrainement prévue ce dimanche et de laisser place à de nouvelles rumeurs des médias chiliens faisant état d’une possible démission de Martín Lasarte, le sélectionneur de la Roja, très contrarié par cet épisode houleux.En urgence, la Fédération du Chili de football a rapidement publié un communiqué pour confirmer la venue non-autorisée d’un... coiffeur dans la bulle de la sélection, tout en affirmant que ce dernier, tout comme l’ensemble des membres de la délégation, présentait un test PCR négatif et que les joueurs concernés par cette infraction seront sanctionnés financièrement. Une déclaration confirmée quelques heures plus tard par l’émergence d’une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux où l’on distingue un coiffeur dans une chambre d’hôtel avec plusieurs joueurs chiliens, dont Vidal. Une affaire fâcheuse pour la CONMEBOL qui a infligé une amende d’environ 25 000 euros au vainqueur de la Copa América en 2015 et 2016.Rien pour confirmer ou infirmer la présence de femmes dans l’hôtel donc, jusqu’à ce que laorganise une conférence de presse dimanche en fin d’après-midi, à laquelle ont pris part Lasarte, le capitaine de l’équipe Claudio Bravo ainsi que Mauricio Isla., a d’abord expliqué le technicien de 60 ans, avant d’embrayer sur les rumeurs.(la Fédération, ndlr), évoquant unede Medel et Vidal, impliqués dans l’affaire du coiffeur., a-t-il ajouté, tout en niant les rumeurs à propos des femmes ayant pénétré dans l'hôtel pour rejoindre six joueurs de la sélection. Un premier démenti du sélectionneur uruguayen, suivi quelques instants plus tard d’un deuxième concernant une hypothétique démission de son poste.Son de cloche similaire lors des prises de parole d’Isla et Bravo, qui ont reconnu lesde leurs coéquipiers, tout en souhaitant rapidement passer à autre chose. Malgré tout, cette affaire risque de provoquer des remous au sein de la sélection, mais également de la compétition, sérieusement chamboulée par les cas de covid-19 toujours en hausse au Brésil (une moyenne sur les sept derniers jours qui est passé de 66 913 nouveaux cas au 14 juin à 73 595 le 20 juin). D’autant que la sélection chilienne n’en est pas à sa première polémique, notamment Vidal qui, ivre, avait eu un accident au volant de sa voiture en plein cœur de l’édition 2015 . En attendant, bien que la qualification pour les quarts de finale semble déjà en bonne voie (les quatre premiers de chaque groupe passent au tour suivant), il va vite falloir se concentrer sur la suite du tournoi et ce choc contre l’Uruguay qui s’annonce croustillant. Un match qui pourrait permettre à Lasarte de faire jouer les coiffeurs.