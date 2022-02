Le Chili s'extirpe du piège bolivien

Bolivie (5-3-2) : Lampe - Jusino, Saavedra (Bejarano, 61e), Raamallo (Ábrego, 77e), Enoumba, José Sagredo (Fernández, 80e) - Arce, Villarroel (Ramiro Vaca, 61e), Saucedo - Moreno Martins, Miranda (Henry Vaca, 61e). Sélectionneur : César Farías.

Chili (5-3-2) : Cortés - Isla, Díaz, Suazo, Kuscevic, Medel (Huerta, 87e) - Núñez (Galdames, 87e), Pulgar (Baeza, 70e), Aránguiz (Parra, 70e) - Alexis Sánchez, Brereton Díaz (Montecinos, 76e). Sélectionneur : Martín Lasarte.

En déplacement à l'Hernando Siles de La Paz, le Chili s'est extirpé du piège de la Bolivie en l'emportant (2-3) ce mardi soir, dans la course à la Coupe du monde 2022.Dans une partie décalée de 30 minutes en raison des fortes pluies et sur une pelouse à la limite du praticable, les Chiliens n'ont pas tardé à prendre les devants. Une oeuvre signée Alexis Sánchez d'un coup-franc en puissance, imparable pour Carlos Lampe. L'ouverture du score est logique mais la suffisance des hommes de Martín Lasarte finit par être punie. L'un des seuls corners deest ainsi propulsé au fond par la tête de Marc Enoumba. Le premier but en dix sélections du Boliviano-Camerounais.La rencontre se débride et au retour des vestiaires, les hôtes n'ont pas été loin de passer devant. Juan Carlos Arce, d'une lourde frappe (65), Marcelo Moreno Martins (66) et Enoumba (68), tout deux de la caboche, ont sollicité Brayan Cortés avant que Ramiro Vaca ne trouve le poteau de loin (69). Mais à l'inverse du premier acte, ce sont cette fois les Boliviens qui pâtissent de leurs gâchis. Entré en cours de jeu, Marcelino Núñez, bien servi par Mauricio Isla, a remis les siens sur les railssuivi d'Alexis qui, sur un joli slalom, s'est offert un doublé. Les derniers instants auront dès lors pris des allures d'attaque-défense, voyant Martins Moreno réduire la marque d'une tête plongeanteet l'inusable Alexis fracasser la barre sur un énième coup de pied arrêté (90+2). L'expérience a fait la différence.Au classement, le Chili remonte donc au cinquième rang et passe provisoirement devant le barragiste uruguayen à la différence de buts (19 unités chacun), qui jouera dans la nuit face au Venezuela. De son côté, la Bolivie dégringole au huitième rang et, en cas de succès deet du Pérou , dira définitivement aurevoir au Mondial, à deux journées du terme.