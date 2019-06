Le Chili reste à quai, la France affrontera le Brésil

Thaïlande (4-5-1) : Boonsing - Phetwiset, Chinwong, Sornsai, Srangthaisong - Thongsombut (Waenngoen, 58e), Nildhamrong, Phancha, Khueanpet, Intamee (Chuchuen, 73e) - Sung-Ngoen. Sélectionneuse : Nuengruethai Sathongwien.



Chili (4-3-3) : Endler - Soto, Saez, Guerrero, Lara - Aedo, Araya (Grez, 46e, Rojas, 88e), López - Balmaceda, Urrutia, Zamora. Sélectionneur : José Letelier.

Lan'a pas eu lieu.Dans l'obligation de s'imposer par trois buts d'écart au Roazhon Park pour se qualifier, le Chili n'en a inscrit que deux face à la Thaïlande (2-0).Bien entrées dans la partie, les Sud-Américaines ont failli trouver la faille dès la 10minute. Mais la reprise d'Urrutia a été déviée sur son poteau par une défenseuse, et l'extérieur de Lara est passé de peu au-dessus. Incapables ensuite de maintenir le rythme et de bouger le bloc thaïlandais, les joueuses de José Letelier auraient même pu se faire surprendre par deux fois. Mais le tir d'Intamee, dévié, est venu mourir au ras du poteau d'Endler (32), auteure ensuite d'une belle claquette sur un lob de Sung-Ngoen (40). En mal d'idées, les Chiliennes ont encore joué de malchance sur cette frappe lointaine de Balmaceda sur la barre (45+2).On croyait ladéfinitivement maudite quand le tir d'Aedo s'est écrasé sur le poteau. Mais le ballon a rebondi sur le pied de la gardienne thaïlandaise et fini au fond des filets (0-1, 47), pour le premier but chilien dans ce mondial, et le dix-neuvième encaissé par la Thaïlande. Un record. Les Éléphants de guerre en ont encaissé un vingtième, sur une tête pourtant anodine d'Urrutia (80). Malgré leurs trente tentatives, un penalty envoyé sur la barre par Lara (86), sept minutes de temps additionnel et les montées d'Endler, les Chiliennes ne sont pas parvenues à inscrire ce troisième but qui leur aurait permis de souffler la dernière place de meilleur troisième au Nigeria. C'est donc le Brésil qui affrontera la France en huitièmes de finale, dimanche au Havre (21h).