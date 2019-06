Le Chili pousse la Colombie de sa route vers le triplé

Double tenant du titre de la Copa Améria, le Chili peut continuer de croire en son triplé après sa victoire aux tirs au but face à la Colombie en quart de finale à l'Arena Corinthians de São Paulo (0-0, 4-3 TAB). Et ce n'est pas démérité tant les Chiliens - qui se sont vus refuser deux buts par la VAR - ont dominé la rencontre.

La VAR dit non au Chili partie 1

La VAR dit non au Chili partie 2

Colombie (4-3-3) : Ospina - Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Tesillo - Cuadrado, Uribe (Cardona, 66e), Barrios - James Rodríguez, Falcao (Zapata, 76e), Roger Martínez (Diaz, 80e). Sélectionneur : Carlos Queiroz.



Chili (4-3-3) : Arias - Isla, Medel, Maripán, Beausejour - Aránguiz, Vidal, Pulgar - Fuenzalida (Pavez, 74e), Vargas, Alexis Sánchez. Sélectionneur : Reinaldo Rueda.

par Steven Oliveira

Qui a dit que les tirs au but étaient une loterie ? Certainement pas les Chiliens qui ont remporté les deux dernières Copa América aux tirs au but face à l’Argentine. Et qui ont une nouvelle fois prouvé leur talent dans cet exercice en s’y imposant face à la Colombie en quart de finale de la Copa América au terme d’un match dominé aux points par la(0-0). Si les autres sélections (coucou l’Argentine) veulent s’inspirer du Chili pour remporter une séance de tirs au but, le remède est simple : envoyer une mine sous la barre et attendre l’erreur adverse qui est, ici, arrivé du pied de William Tesillo. Que la Colombie se rassure, c’est toujours moins humiliant de perdre aux tirs au but face au Chili que face à l’Angleterre comme cela a été le cas à la dernière Coupe du Monde.Arrivés en retard à l'Arena Corinthians en raison des bouchons dans les rues de São Paulo, les joueurs du Chili ont dû se changer et s’échauffer en vitesse malgré le décalage de 20 minutes de la rencontre. De quoi expliquer le début de match difficile des Chiliens, bousculés par la Colombie dans les premières minutes. Et comme souvent pour la, tout va revenir dans l’ordre après un gros taquet. De Charles Aránguiz sur Radamel Falcao en l’occurence (7). Ce même Charles Aránguiz qui va s’offrir la première grosse occasion de ce quart de finale en obligeant David Ospina a dégainé une parade XXL pour repousser son coup de boule (11). Avant d’ouvrir le score en profitant d’une mésentente entre Davinson Sánchez et son portier. Sauf que la VAR va lui retirer son sourire en trois minutes en annulant son but pour une position de hors-jeu (16). Pas de quoi assommer des Chiliens qui remettent alors leurs couteaux en place et qui repartent cisailler. Sauf que les coéquipiers d’Alexis Sanchez, une nouvelle fois bien en jambes, ne sont pas que des chiens fous et le prouvent en partant à l’assaut des cages d’un David Ospina heureux de voir la frappe d'Arturo Vidal flirter du bon côté de sa lucarne (39).Bousculés, les Colombiens vont pourtant attaquer le second acte comme le premier : à savoir vers l’avant avec le ballon dans les pieds. Sauf que, là encore, cette domination ne va pas durer bien longtemps et le Chili reprend le dessus assez rapidement. Et c’est ainsi que Arturo Vidal fait trembler les filets sur une jolie demi-volée. Sauf que, lui aussi, va perdre son sourire suite à l’appel de la VAR qui annule le pion du milieu du Barça pour une main (69). Cruel. Et puisque la VAR n’a visiblement pas envie qu’il y ait un but dans ce quart de finale, les deux équipes décident alors d’arrêter de jouer - à l’exception d’un piqué de Vargas capté par Ospina (82) -, et d’attendre la fameuse séance des tirs au but. Séance qui, comme souvent, s’est terminée par une victoire du Chili.