Le Chili piégé au Venezuela

Venezuela (4-3-3) : W. Fariñez - A. González, Osorio (c), W. Ángel, Mago (Conde, 90e+1) - J. Moreno, Y. Herrera, Cásseres Jr. (R. Otero, 78e) - Savarino (Soteldo, 70e), Rondón, Machís (Chancellor, 90e+1). Sélectionneur : José Peseiro.



Chili (4-2-3-1) : C. Bravo - Isla, P. Díaz, Maripán, Beausejour - Pulgar (Vilches, 89e), A. Vidal - Pinares (Baeza, 46e), A. Sánchez (c), Meneses - F. Mora (C. Palacios, 76e). Sélectionneur : Reinaldo Rueda.

JB

Le Chili qu'on craignait.Face à unequi avait pourtant très mal débuté ces éliminatoires (trois défaites et aucun but marqué), le Chili a subi sa deuxième défaite, au Venezuela (2-1). Grosse contre-performance pour Alexis Sánchez et ses potes.Déjà double buteur face au Pérou (2-0) trois jours plus tôt avec notamment un superbe golazo , Arturo Vidal a pourtant remis ça ce mardi à Caracas, à la suite d'une montée de Mauricio Isla. Mais Luís Mago, à l'affût sur coup franc, avait ouvert la marque rapidement, et malgré deux belles cartouches manquées par Darwin Machís (20) et Salomón Rondón (38) et une deuxième période passée à subir (à l'image d'une belle occasion de Jean Meneses à la 67), les locaux ont de nouveau pris l'avantage grâce à ce même Rondón qui a surgi à dix minutes du terme. Les quelques coups de chaud qui ont suivi dans la surface vénézuélienne ont été sans gravité et la sélection de José Peseiro a pu fêter son premier succès depuis un an.Pas de panique : il reste quatorze matchs.