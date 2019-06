Le Chili maîtrise le Japon

Japon (3-4-3) : Osako - N. Ueda, Nakayama, Tomiyasu - Kubo, Shibasaki, Teruki Hara, Sugioka - Maeda (Miyoshi, 66e), A. Ueda (Okazaki, 79e), Nakajima (Abe, 66e). Sélectionneur : Hajime Moriyasu.



Chili (4-3-3) : Arias - Isla, Medel, Maripán, Beausejour - Aránguiz, Pulgar, Vidal (Hernandez, 78e) - Fuenzalida (Lara, 80e), Vargas, Sanchez (Fernandez, 87e). Sélectionneur : Reinaldo Rueda.

Une belle entrée en matière.Double tenant du titre de la Copa América, le Chili n'est pas du genre à faire des cadeaux aux invités. Et c'est le Japon, dégommé 4-0 au Estádio do Morumbi de São Paulo, qui en a fait les frais.Pourtant, ce sont d'abord les Japonais - débarqués au Brésil avec 16 joueurs qui n'avaient pas connu la moindre sélection - qui se sont montrés les premiers dangereux. Une tête de Naomichi Ueda parfaitement capté par le portier Gabriel Arias (13). Bousculé, le Chili a d'abord fait le dos rond avant de riposter en ouvrant le score grâce au crâne solide d'Erick Pulgar (0-1, 41).Libérés par ce but, les Chiliens accélèrent au retour des vestiaires. Une accélération qui profite à l'inévitable Eduardo Vargas qui donne de l'air au Chili en reprenant un centre de Mauricio Isla (0-2, 54). Et alors que les Japonnais semblent être K-O, Gaku Shibasaki distille un amour de centre pour Ayase Ueda qui manque le cadre seul au second poteau (58). Tout comme le néo-madrilène Takefusa Kubo qui confirme son surnom de « Messi Japonais » après un slalom dans la surface (65).La dernière étincelle d'un Japon qui va sombrer définitivement après un coup de boule d'Alexis Sanchez à bout portant (0-3, 82). Avant que Eduardo Vargas ne s'offre un doublé d'un joli lob (83). Seul point noir dans cette soirée pour le Chili, la sortie sur blessure de Arturo Vidal.Avec ce succès, le Chili revient à hauteur de l'Uruguay, vainqueur de l'Équateur (4-0), en tête de ce groupe C. Miam.