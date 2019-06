Le Chili enchaîne contre l'Équateur

Équateur (4-3-3) : Domínguez; Velasco, Achilier, Arboleda, Ramírez; Gruezo, Méndez, Orejeuela; Mena, E. Valencia, R. Ibarra. Sélectionneur : Hernán Darío Gómez.



Chili (4-3-3) : Arias - Isla, Medel, Maripán, Beausejour - Pulgar, Aránguiz, Vidal - Fuenzalida, Alexis Sánchez, Vargas. Sélectionneur : Reinaldo Rueda.

Pour l'instant, le double tenant du titre de la Copa América tient son rang.Arrivé au Brésil sans son capitaine Claudio Bravo, devenu indésirable aux yeux du reste du vestiaire , le Chili s'est qualifié pour les quarts de finale en enchaînant une deuxième victoire dans le groupe C face à l'Équateur, qui lui reste bloqué à zéro point.À l'affût d'un ballon qui traînait dans la surface sur corner, le vétéran José Pedro Fuenzalida, 34 ans, a ouvert le score d'une frappe croisée avec l'aide du poteau. Lamaîtrise alors les débats, mais une sortie en retard évitable du gardien Gabriel Arias face à Jhegson Méndez offre un penalty à l'Équateur. Sans trembler, Enner Valencia exécute la sentence en frappant en hauteur au milieu des cages. 1-1 à la mi-temps.Mais comme en première période, le Chili marque rapidement au retour des vestiaires. Le défenseur central équatorien Robert Arboleda donne lui-même une balle de but à Eduardo Vargas avant de se rattraper in extremis d'un tacle glissé... sauf que dans la continuité, le ballon revient au second poteau vers Alexis Sánchez qui plante le but du 2-1, celui de la victoire. Laterminera même le match à dix après le carton rouge adressé à Gabriel Achilier pour un coup de coude contre Arturo Vidal dans un duel aérien.On attend désormais la finale du groupe entre Chiliens et Uruguayens lundi soir.