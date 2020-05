Le chèque monstrueux qui attendrait Ighalo à Shanghai

RL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le challenge sportif avant tout.Farouchement opposé à la prolongation du prêt d'Odion Ighalo à Manchester United, le Shanghai Shenhua serait prêt à offrir un contrat en or au Nigérian pour le convaincre de ne pas rester en Angleterre. Arrivé pour pallier la blessure de Marcus Rashford, le buteur de 30 ans n'a plus que six petits jours à passer avant la fin de son prêt chez les, qui devront aligner les 22 millions d'euros de l'option d'achat pour le conserver.Mais lepourrait bien récupérer un joli lot de consolation pour son retour en Chine. Selon The Times , la formation chinoise lui concocte une prolongation de trois ans et demi, jusqu'à janvier 2024, avec un mirobolant salaire de 75,2 millions de livres sur la période. Ce qui propulserait la rémunération hebdomadaire de l'ancien joueur de l'Udinese de 300 000 à 412 000 livres par semaine. Grassement payé, même pour un joueur qui a planté dix pions en dix-neuf matchs pour le club chinois.24 millions d'euros par an, pourquoi se priver ?