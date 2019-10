« Le cheminement de Lewandowski est un exemple à suivre »

Le professeur Marek Rybinski enseigne à l'École supérieure d'éducation sportive de Varsovie. Il faisait partie du jury lors de la soutenance de thèse de licence d’un certain Robert Lewandowski. Il est donc bien placé pour savoir que derrière le buteur du Bayern Munich se cache un élève assidu.

« Robert a écrit sa thèse de licence à propos de la carrière de Robert Lewandowski. L’idée de sa thèse était élaborée afin d’écrire non pas à propos de lui en tant que tel, mais bien de prendre comme objet d’études la carrière du footballeur professionnel Robert Lewandowski. »

Monsieur Lewandowski a commencé ses études en 2007. Il a commencé par une licence. À partir de sa seconde année, et du premier match qu’il a disputé en première division polonaise avec le Lech Poznań, il a commencé à étudier selon un programme individualisé. Le doyen de l’université l’autorisait à étudier en décalé. Les vacances coïncidaient avec la préparation et la participation de la Pologne aux Euros 2012 et 2016. Robert Lewandowski a toujours eu la volonté d’aller au bout de ses études. Notre université a juste fait en sorte qu’il puisse les concilier avec ses devoirs professionnels avec le Lech Poznań, le Borussia Dortmund puis le Bayern Munich, et avec ses convocations en sélection. Par exemple, il n’était pas présent lors des épreuves physiques, qu’il passait d’une autre manière. Par ailleurs, il s’est toujours tenu à la disposition de l’université. Il a passé tous les partiels et examens de fin d’année avec beaucoup de sérieux et a obtenu les meilleures notes.Sa famille est très sportive, aussi bien son père qui est décédé, que sa mère et sa femme. Ils sont tous diplômés d’éducation physique. Robert a répété à de nombreuses reprises qu’il voulait suivre les traces de son père qui était diplômé de l’université des sports. Sa mère est encore aujourd’hui prof d’EPS. Et Robert et sa femme Anna Lewandowska se sont même rencontrés à l’université alors qu’il était étudiant en première année.Robert a écrit sa thèse de licence à propos de la carrière de Robert Lewandowski. L’idée de sa thèse était élaborée afin d’écrire non pas à propos de lui en tant que tel, mais bien de prendre comme objet d’études la carrière du footballeur professionnel Robert Lewandowski. Dans les faits, le contenu de son travail est rédigé à la troisième personne. Robert décrit la carrière d’un célèbre footballeur professionnel de son plus jeune âge jusqu’à 2017. Étant donné que Robert se base sur son expérience, il avait la connaissance la plus pointue des ombres et lumières d’une carrière de footballeur. Je pense que même le meilleur journaliste n’aurait pas pu transmettre aussi fidèlement cela. Le titre de sa thèse était « RL 9, la route de la gloire » . C’est une réflexion sincère et sans ambages sur la progression de sa carrière, de ses débuts en tant que jeune joueur inconnu parmi tant d’autres, à star du football en Allemagne. Pour de nombreux jeunes footballeurs polonais, le cheminement de Robert Lewandowski est un exemple à suivre pour arriver au succès.Il avait demandé aux autorités universitaires de passer sa soutenance directement après la fin des éliminatoires. Dans notre université, les soutenances de thèse de licence se déroulent soit début juillet, soit en septembre-octobre. La convocation de Robert pour son examen a eu lieu le même jour que celui de certains de ses camarades. Le jour de sa soutenance de thèse, le 9 octobre 2017, il venait de battre le Monténégro avec la sélection polonaise et de se qualifier pour la Coupe du monde 2018. Il s’est présenté à l’université à 9 heures du matin pour faire face à un jury de quatre personnes. Robert semblait un peu stressé avant d'entrer dans la salle. Mais il a été très surpris de voir que les examinateurs étaient tous habillés avec la tenue de la sélection. À partir de ce moment-là, son stress avait disparu. Robert a répondu à toutes les questions des professeurs et il a obtenu sa licence avec les honneurs.Après avoir obtenu sa licence, Robert Lewandowski a postulé pour effectuer un master. Actuellement, il est en troisième année de master. Il participe aux recherches scientifiques, prépare les matières pour sa thèse de master. Selon notre programme d’études, les étudiants ont 5 ans pour préparer le sujet suivant : « Les moyens de contrôles des activités psychomotrices » . Robert participe aux études avec les élèves plus jeunes de l’université. Sa thèse de master inclura une analyse comparative des compétences fonctionnelles, ainsi qu’une analyse de la composition corporelle de nos étudiants universitaires. Pendant les tests passés, Robert a eu un très bon contact avec ses plus jeunes collègues. Tous ceux qui participent à ses recherches se tiennent à sa disposition pour l’aider et ils le font avec plaisir.Le football en Pologne est le sport le plus populaire. Le fait d’avoir un joueur de classe mondiale en la personne de Robert Lewandowski fait qu’il y a de grandes attentes, et que les Polonais ont l’espoir que notre sélection nationale réalise de grandes choses. Malheureusement la dernière Coupe du monde n’a pas été au niveau de ces attentes. Malgré cela, l’image de Robert Lewandowski est très bonne en Pologne. C’est le meilleur joueur de l’histoire de notre football et un exemple pour les jeunes.