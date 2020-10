Le chemin de croix des footballeurs africains face au Covid 19

Depuis mars 2020, la pandémie de Covid 19 a fragilisé la situation déjà précaire des footballeurs professionnels en Afrique. Trois dirigeants de la FIFPRO, dont l'ancien joueur Geremi Njitap, tirent la sonnette d'alarme.

Champion du Cameroun en 2015, cordonnier en 2020

Geremi Njitap : « On perd des joueurs »

Offrir un environnement sécurisé aux joueurs

Par Nicolas Jucha

Propos recueillis par Nicolas Jucha

Le chiffre fait froid dans le dos.Mais ils ne représentent que la partie visible d'un immense iceberg, carFace à un panel de journalistes francophones ce mercredi 28 octobre, Stéphane Burchkalter, secrétaire général adjoint de la FIFPRO et secrétaire général de la FIFPRO Afrique, a dressé un tableau peu reluisant du football professionnel africain en temps de pandémie.Sur le continent africain, certains footballeursn'ont même pas de contrat écrit, un état de fait antérieur à la pandémie. La crise du Covid-19 n'a fait que décupler les problèmes existants sur un territoire où les standards de la FIFA font office d'utopie., pointe sans ciller Jonas Baer-Hoffmann, secrétaire général de la FIFPRO.Alternant entre un français très honorable et un anglais proche de la perfection, cet Allemand de 32 ans évoque une multitude. Il y a quelques mois, l'émission Talent d'Afrique (Canal Plus International) dressait le portrait de Joël Ndzana, milieu de terrain des Panthères de Bangangté en première division camerounaise, reconverti cordonnier à Yaoundé en raison de l'arrêt toujours effectif du championnat local. Quand cinq ans plus tôt, il remportait le championnat national... La pandémie a fait augmenter le volume de ces reconversions non souhaitées, plus particulièrement en Afrique subsaharienne oùselon Burchkalter., même s'il est bien difficile de l'imposer dans un contexteOn est bien loin de l'image des footballeurs multimillionnaires des plus grands clubs européens, et pour l'ancien international camerounais Geremi Njitap, la cause est simple :Pour le président du SYNAFOC, le syndicat des joueurs camerounais,Celui qui a remporté les Jeux olympiques et deux Coupes d'Afrique des nations avec les Lions indomptables y voit un problème global :La FIFPRO a remporté une bataille au Gabon, en trouvant un accord avec la fédération pour le paiement d'arriérés de salaires pour près de 600 joueurs des deux premières divisions., estime Jonas Baer-Hoffmann. À défaut de quoi,Mais c'est une situation dangereuse carLe secrétaire général de la FIFPRO sait qu'il est difficile d'imposer des règles du jour au lendemain, il tente donc sa chance avec une incitation.Message reçu ?