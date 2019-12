Chelsea fait disjoncter Tottenham

Tottenham (4-2-3-1) : Gazzaniga - Aurier, Alderweireld, Sánchez, Vertonghen (Rose, 74e) - Sissoko, Dier (Eriksen, 46e) - Lucas Moura (Ndombele, 74e), Alli, Son - Kane. Entraîneur : José Mourinho.



Chelsea (3-4-3) : Kepa - Zouma, Rüdiger, Tomori - Azpilicueta (James, 80e), Kanté, Kovačić (Jorginho, 68e), Marcos Alonso - Willian, Abraham (Batshuayi, 80e), Mount. Entraîneur : Frank Lampard.

Quand l'élève surclasse le maître.José Mourinho n'avait jamais perdu à domicile contre un de ses anciens clubs. Et face au Chelsea de Frank Lampard, le Portugais n'a pu qu'admirer la maîtrise et le plan mis en place par son ancien joueur. Trop nerveux et tout simplement dépassé, Tottenham marque le pas et laisse lesse détacher dans la course au top 4.Oui, José Mourinho a remis quelques pendules à l'heure chez lesdepuis son arrivée. Mais ce dimanche, la panne de réveil fut préjudiciable. Et quand Willian joue rapidement un corner avec Kovačić, l'ailier brésilien peut s'avancer tranquillement vers la surface, effacer Serge Aurier d'un geste fulgurant et trouver le petit filet opposé. Encore dans le coaltar, les locaux tentent de se relancer, mais Kane et Son voient le cadre se défiler à la demi-heure de jeu. Le début d'un quart d'heure survolté où l'on peut voir Abraham se manger un centre dans les dents, Moussa Sissoko emboutir Kepa, Dele Alli monter à califourchon sur Kovačić et déclencher une baston, ou encore Gazzaniga envoyer une prise de kung-fu face à Marcos Alonso. Sur cet attentat, M. Taylor ne bronche pas, jusqu'à ce que la VAR lui mette l'évidence devant les yeux : le penalty est accordé, transformé par Willian d'un contre-pied parfait, et vient récompenser lespour leur nette domination.En seconde période, Tottenham n'y est toujours pas. Rien ne s'arrange quand Heung-min Son abandonne ses coéquipiers, exclu après une ruade le voyant accrocher ses crampons dans le buffet d'Antonio Rüdiger. Chelsea n'a plus besoin de forcer, puisque son adversaire pète un plomb tout seul, alors que certains supporters déversent leur haine sur le terrain (que ça soit via bouteilles vers Kepa ou insultes racistes adressées à Rüdiger). Les ratés de Kanté et Batshuayi sont anecdotiques : Lampard a donné une leçon au Mou.Bref, soirée à oublier pour les, mais à marquer d'une pierre blanche au moment de déterminer le match référence des voisins londoniens.