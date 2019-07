Le chaos à Split après l'élimination de l'Hajduk, le Legia, Glasgow et Malmö qualifiés

VLU

À Split, le chaos est un mode de vie.Le Hajduk Split a été éliminé de la course à la Ligue Europa ce jeudi soir. Le club croate a en effet été défait dans son stade par la modeste équipe de Gzira United, club amateur maltais (1-3, après avoir remporté le match aller 2-0). Connus pour leur passion et leur agressivité, les supporters du Hajduk se sont montrés fidèles à leur réputation à l'issue de la rencontre. Le groupe ultra de la Torcida Split a en effet envahi la pelouse et pourchassé les joueurs de son équipe avant que la police n'intervienne. Dans sa tribune, des sièges ont également été arrachés et jetés sur la pelouse.Dans les autres matchs de la soirée, le Legia Varsovie s'est facilement qualifié au détriment de College Europa (0-0, 3-0), tout comme Malmö face à Ballymena (7-0, 4-0), les Rangers contre St. Joseph's (4-0, 6-0) et l'Apollon Limassol contre le Spyris Kaunas (2-0, 4-0). Aberdeen a eu plus de difficultés dans son opposition au RoPS Rovaniemi (2-1, 2-1). Kilmarnock a été éliminé par Connah's Quay (1-1, 0-2).Le deuxième tour de qualification aura lieu les 23 et 25 juillet.