Le championnat ukrainien reprend symboliquement ce mardi

Voilà ce qu’on risque de voir durant toute la saison… Reprise du championnat u19 ce matin. Match entre Odessa et Veres Rivne à Kyiv, le match est interrompu par les sirènes de raid aérien pic.twitter.com/b9tixM23yv — Football UA (@FootbalUA_) August 22, 2022

ALB

Six mois après le début de l’invasion russe, le championnat ukrainien va reprendre, ce mardi.La symbolique est forte car le match de reprise va opposer le Shakhtar Donetsk, capitale du Dombass (région revendiquée par la Russie), et le Metalist Kharkiv, ville souvent ciblée par les frappes russes. Cette date du 23 août est tout aussi symbolique puisqu’elle correspond à la veille du jour où le pays célèbre son indépendance acquise en 1991. Deux équipes manquent à l’appel sur la ligne de départ. Celle de Marioupol, dévastée par les bombardements et passée sous pavillon russe mais aussi le Desna Tchernihiv, dont le stade a été détruit Les matchs de cette saison se dérouleront tous à huis-clos, dans des stades à l’Ouest du pays et dans la région de Kiev. Chacune des enceintes disposent d’abris anti-aériens au sein desquels les joueurs peuvent se réfugier en cas d’alerte au cours des matchs, comme ça a été le cas lundi dans un match de U19 entre Odessa et Rivne qui a finalement repris 25 minutes plus tard.