Le championnat tchèque suspendu à cause du coronavirus

Ligový výbor Ligové fotbalové asociace dnes rozhodl o přerušení FORTUNA:LIGY a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Více info ℹ️ https://t.co/W58g8HtvCZ pic.twitter.com/QGhjfIGPnN — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) October 13, 2020

QB

Ah Shit, Here We Go Again.La Ligue de football tchèque a annoncé ce mardi la suspension de ses championnats de première et deuxième divisions. Une décision qui intervient après que les autorités aient interdit les événements sportifs dans le pays pour enrayer la propagation du coronavirus. De quoi jeter le trouble sur le match de Ligue Europa entre le Sparta Prague et le LOSC, prévu jeudi 22 octobre. Après six journées, le Sparta caracole en tête de la D1 avec six victoires, devant son voisin du Slavia. Le président du comité de la Ligue, Dušan Svoboda, a précisé que le calendrier des championnats devrait en conséquent être modifié, potentiellement avec une pause hivernale raccourcie.On se croirait revenu au mois de mars...