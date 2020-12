Le championnat féminin anglais devrait être diffusé sur la BBC la saison prochaine

TB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lespourraient passer un cap.D’après The Telegraph , les rencontres de la Women’s Super League (WSL) pourraient être diffusées sur BBC One et BBC Two la saison prochaine. La Fédération anglaise de football serait actuellement en négociations avec la BBC et Skysports dans le cadre d'un accord partagé concernant les droits de diffusion. Pour la première fois, les téléspectateurs auraient ainsi accès aux rencontres en clair sur deux des chaînes les plus importantes du pays. S’il est signé, ce contrat apporterait une indéniable plus-value au développement du football féminin outre-Manche.Depuis la Coupe du monde 2019, lors de laquelle 11,7 millions de téléspectateurs avaient suivi la défaite de l’Angleterre en demi-finale face aux États-Unis, les équipes féminines anglaises ont la côte. Mais pour l'instant, l'ensemble des rencontres n'est accessible que sur la plateforme The FA Player, mise en place gratuitement par la Fédération anglaise. Les droits de diffusion ont pourtant déjà été vendus en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, en Scandinavie et au Mexique.À quand Marie-Antoinette Katoto sur France 2 ?