Le championnat écossais gagne une place de plus pour la Ligue des Champions

Un petit pas.Les performances européennes du Celtic et des Rangers ces dernières saisons auront porté leurs fruits. Cantonné à quatre représentants, la Scottish Premiership pourra désormais rêver de voir cinq de ses protégés porter haut les couleurs de son championnat sur la scène européenne. Un boost de l'UEFA qui permettra à ce championnat de nouveau excitant de prétendre à deux places en Ligue des Champions.Le champion d'Ecosse entrera ainsi dans la course à l'Europe au troisième tour et son dauphin au second tour qualificatif pour la Ligue des Champions. Une place au troisième tour qualificatif de la Ligue Europa sera également dédiée au vainqueur de la coupe d'Ecosse. Les troisième et quatrième prendront quant à eux part au second tour qualificatif pour la Ligue Europa Conférence, nouvelle compétition européenne dont la première édition prendra part en 2021-2022.Elle va être belle, cette Ligue Europa Conférence.