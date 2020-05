Le championnat du Mexique arrêté, le titre laissé vacant

FL

Au Mexique, on arrête tout, et on remet les compteurs à zéro.Pour rappel, le champion méxicain est désigné deux fois par an avec à chaque fois une phase régulière suivie d'une phase finale. C'est Monterrey (pas le club de Gignac, mais son rival, les), qui avait remporté le tournoi d'ouverture 2019.Mais la Ligue mexicaine de football a indiqué que le tournoi de clôture 2020 de la Liga MX ne reprendra pas et que le titre ne sera pas décerné. 10 journées sur 17 avaient été disputées avant que le coronavirus ne vienne interrompre la saison. Cette décision de la Ligue d'arrêter le championnat fait suite à au moins huit tests positifs au COVID-19 recensés cette semaine au club de Santos Laguna . Il avait déjà été décidé au mois d'avril de geler les promotions et les relégations pour cinq saisons Évidemment, il fallait que cela se passe la saison où Cruz Azul, le club ultime de la lose , domine le classement.