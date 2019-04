Les qualifs du CHAN démarrent ce week-end

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il n’y a pas que la CAN en Afrique.Le Championnat d’Afrique des Nations 2020 (CHAN), compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats africains, aura finalement lieu au Cameroun en janvier et février prochains. Et non en Éthiopie, comme cela était prévu.Les qualifications débutent ce samedi dans la zone Sud, avec les matches Botswana Seychelles et Eswatini- Malawi (retours le 10 mai). Elles se poursuivront ensuite de juillet à octobre. Seize équipes, dont le Cameroun , qualifié d’office en tant que pays organisateur, participeront à la phase finale. Hormis la Sierra Leone, suspendue par la FIFA, Djibouti et le Gabon , sanctionnés par la CAF pour avoir déclaré forfait en pleine campagne éliminatoire de l’édition 2018, la Gambie , l’Égypte et l'Érythrée (raisons sportives ou financières), et l’Éthiopie, 47 sélections sont concernées.Le Maroc , champion en titre, conservera-t-il son trophée ?