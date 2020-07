Le championnat chinois reprendra ce samedi

Confiné, le championnat chinois avec Marouane Fellaini et Mousa Dembélé reprend samedi https://t.co/U004GgdUmC pic.twitter.com/soqqTnZ6Bc — Les Sports + (@lessportsplus) July 20, 2020

AB

Une bonne nouvelle pour le football.Ce week-end et pour plus de deux mois, les équipes de Chinese Super League viennent d’entrer dans leurs bulles respectives afin de commencer la nouvelle saison. Et pour l’ouverture de cette nouvelle édition, quoi de mieux qu’un gros choc entre l'Evergrande Guangzhou et le Shanghai Shenhua ce samedi ? Beaucoup de choses, on vous l’accorde, mais cette rencontre vaut le détour puisqu'elle oppose le champion en titre au vainqueur de la coupe nationale, un clash au sommet qui peut vous donner une bonne idée sur le plus haut niveau du football chinois.Concernant la réglementation interne au sein de la bulle, la ligue se veut intransigeante, et le responsable contrôle virus de la CSL menace :Pas de place donc, pour les joueurs prêts à franchir la ligne de sécurité afin de récupérer une commande UberEats.