Le Celtic vient à bout des Rangers

Longtemps inefficace malgré de nombreuses occasions et une réelle maitrise, le Celtic s'est octroyé le Old Firme face à de valeureux Rangers sur le plus petit des scores. La logique est respectée.

Le Celtic favori ? Oui, mais...

Ntcham, logiquement

Celtic (4-3-3) : Gordon - Tierney, Ajer, Boyata, Lustig - Brown, Ntcham, Rogić (Christie, 76e) - Forrest (Sinclair, 92e), C. McGregor, Édouard (Griffiths, 67e). Entraîneur : Brendan Rodgers.



Rangers (4-4-2) : A. McGregor - Tavernier, Goldson, Katić, Barišić - Jack (Middleton, 80e), Arfield, Kent (Candeias, 87e), Ejaria - Lafferty, Morelos. Entraîneur : Steven Gerrard.

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

29 avril 2018. Le Celtic dégomme les Rangers et devient officiellement champion en humiliant son voisin honni (5-0) . Quelques mois plus tard, les perdants n'ont pas oublié cette monumentale raclée lorsqu'ils entrent sur la même pelouse du Celtic Park. Cette fois, c'est avec Steven Gerrard sur leur banc qu'ils souhaitent défendre l'honneur de leur club sans passer pour des moins que rien devant tout Glasgow. Las, le résultat final est le même... La faute à un petit but encaissé à l'heure de jeu, malgré un combat de tous les instants.Bien que Dembélé soit parti continuer à enfiler des buts à l'Olympique Lyonnais , le Celtic Glasgow reste favori au coup d'envoi. Sur les cinq dernières confrontations face à son ennemi, le champion d'Écosse s'est imposé à quatre reprises (dont un 5-0 et un 4-0) pour un nul. Ce sont donc les locaux qui mènent la barque dans le premier acte.Les Rangers souffrent, galèrent à récupérer la balle, ne se montrent absolument pas dangereux, multiplient les fautes, voient leurs adversaires camper près des buts de McGregor... et sont sauvés par leur barre transversale sur une tentative de Forrest. Quelques minutes plus tard, c'est leur portier qui s'interpose devant Édouard. Lustig n'a pas plus de succès.À la reprise, les Rangers restent toujours aussi mordants. Et obtiennent même leur premier corner. Leur serait-il possible de braquer leur éternel rival ? Pas sûr, vu que ce dernier parait tout de même bien supérieur. Avec une dizaine de frappes, autant de coups de pied de coin et trois montants touchés avant l'heure de jeu, le Celtic n'est franchement pas très loin de l'ouverture du score.Objectif atteint, enfin, à la 61minute grâce à Ntcham et une contre-attaque rondement menée. Steven Gerrard a beau protester et réclamer une faute, le champion en titre passe officiellement devant. Et Gordon est trop peu inquiété pour que les visiteurs puissent espérer recoller au score. Ce sont même les hommes de Rodgers qui frappent - encore ! - le poteau. Une nouvelle fois, less'imposent lors du Old Firm et règnent en maitres sur Glasgow. Pas sûr que ça change bientôt.