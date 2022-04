Le Cercle jouera avec des maillots floqués Miguel en hommage à Van Damme

QB

Week-end d'hommage en Belgique. Décédé en début de semaine à l'âge de 28 ans , Miguel Van Damme a reçu un dernier hommage ce samedi à l’église St-Blasius de Jabbeke. Un grand écran installé à l'extérieur de l'édifice a permis à plus de 1500 personnes de suivre la cérémonie sur place. De nombreuses personnalités du monde du football étaient présentes, et le Cercle honorera de nouveau son ancien gardien ce dimanche lors de la réception de La Gantoise. Tous les joueurs du club de Bruges porteront un maillot floqué Miguel. Ces tuniques spéciales seront mises aux enchères au profit de Me To You, la fondation contre la leucémie dont Miguel Van Damme était le parrain. Partenaire du Cercle, l'AS Monaco participera aussi à cette action avec un maillot signé par l'ensemble des joueurs du Rocher. Le compteur virtuel affiche déjà plus de 4000 euros.