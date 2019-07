C1 : Ça passe pour le Celtic et l'Olympiakos

31

La route vers la C1 commence à s'éclaircir.Sept rencontres sur douze se jouaient ce mardi soir afin de savoir quelles équipes disputeront le troisième et dernier tour préliminaire de Ligue des champions. En début de soirée, le Celtic, tombeur du Nõmme Kalju (5-0, 2-0), l'APOEL, vainqueur de Sutjeska (1-0, 3-0) et Cluj, tenu en échec à Tel-Aviv (1-0, 2-2), se sont qualifiés sans sourciller.Dans les autres rencontres, Bâle a éliminé le PSV Eindhoven grâce, notamment, à un but de Ricky van Wolfsvinkel (2-3, 2-1), Ferencváros a sorti La Valette (3-1, 1-1), le Dinamo Zagreb a écarté Saburtalo (2-0, 3-0) et l'Olympiakos est venu à bout du FC Viktoria (0-0, 4-0).En attendant les cinq derniers matchs, qui auront lieu ce mercredi soir, le tableau du dernier tour préliminaire se précise encore un peu plus , car on connaît déjà quatre nouvelles affiches : Cluj-Celtic, Dinamo Zagreb-Ferencváros, Bâle-Lask et Istanbul Başakşehir-Olympiakos.Patience, les préliminaires touchent bientôt à leur fin.