Le Celtic fait tomber les Rangers

Old Firm!Rangers vs. Celtic a few minutes ago! pic.twitter.com/vhr30IiZgt — Casual Ultra (@thecasualultra) September 1, 2019

Vidéo

Rangers (4-3-3) : McGregor – Flanagan, Katic, Goldson, Tavernier (cap.) - Kamara (Ojo, 45e), Arfield, Davis – Aribo (Jones, 70e), Jack, Defoe (Morelos, 60e). Entraîneur : Steven Gerrard.



Celtic (4-2-3-1) : Forster – Bolingoli-Mbombo, Bitton (Bauer, 66e), Jullien, Abd El Hamed – McGregor, Brown (cap.) - Johnston (Hayes, 84e), Christie, Forrest (Ntcham, 66e) – Edouard. Entraîneur : Neil Lennon.

EC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» , annonce la Broomloan stand sous un hommage appuyé à Iron Maiden. Problème pour l'escouade menée par Gerrard, le camp d'en face possède dans ses rangs unirrésistible : Odsonne Edouard. Le Français, sans Olivier Ntcham mais avec Christopher Jullien dans sa team au coup d'envoi, ne tremble pas pour dégainer à la demi-heure. Mauvaise relance de Goldson, Johnston transmet rapidement, Edouard aligne McGregor entre les jambes. Cinquième but en sept Old Firms pour l'ancien titi. Et un avantage mérité pour les hommes de Neil Lennon.Rangers et Celtic reprennent à 11 contre 11 après la pause. Une gageure tant Callum McGregor ou Ryan Jack, entre autres, auraient pu rejoindre leurs vestiaires sur des tacles de cochons en première période. Mais nous sommes en Écosse : il faut attendre les arrêts de jeu pour voir un rouge direct adressé à Jordan Jones (90+5), entré en jeu 25 minutes auparavant. Ntcham, lui, entre après l'heure de jeu pour continuer à appuyer sur la défense bleue. Allan McGregor retarde l'échéance devant Jullien d'un double arrêt de daron, puis en gagnant superbement son duel contre Johnny Hayes tout juste entré... qui suit pour faire le break dans le. Ibrox Park est K.O. : pas de quatrième victoire en autant de sorties pour ses, le Celtic prend seul la tête du championnat.Les Rangers sont au sol. Comme dans le morceau des metalleux britanniques.