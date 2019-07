Le Celtic, Borisov, Ferencvaros et Rosenborg qualifiés pour le deuxième tour

VLU

La C1 est encore loin, mais se rapproche.Le premier tout de qualification pour la prochaine Ligue des champions s'est achevé ce mercredi dans la soirée. Parmi les équipes qualifiées pour le prochain tour figurent notamment le Celtic Glasgow, tombeur du FK Sarajevo (3-1, 2-1), le BATE Borisov, qui a défait Plast Gliwice (1-1, 2-1), Rosenborg, vainqueur de Linfield (2-0, 4-0), ou encore Ferencvaros, qui s'est qualifié face à Ludogorets (2-1, 3-2).Le deuxième tour de qualification, qui aura lieu les 23 et 30 juillet et délivrera six tickets pour les barrages, verra notamment s'affronter le BATE Borisov et Rosenborg, le PSV Eindhoven et Bâle, ou encore l'Étoile Rouge Belgrade et l'HJK Helsinki.La route est encore longue pour les petits gros.