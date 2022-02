Le Celtic atomise les Rangers

Celtic (4-3-3) : Hart - Juranovic, Carter-Vickers, Starfelt, Taylor - O'Riley (Soro, 88e), McGregor, Hatate (McCarthy, 73e) - Abada (Maeda, 62e), Giakoumakis (Forrest, 62e), Jota (Doak, 88e). Entraîneur : Ange Postecoglou.



Glasgow Rangers (4-3-3) : McGregor - Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic (Jack, 46e) - Arfield, Kamara (Balogun, 46e), Aribo - Diallo (Sakala, 46e), Roofe, Kent. Entraîneur : Giovanni van Bronckhorst.

AF

Fin janvier, Lyon et Saint-Étienne nous offraient un derby bien fade . Il fallait attendre l'de ce mercredi pour regoûter à la saveur de ce type de rencontres. Avec une grande fête pour le Celtic, large vainqueur de son grand rival (3-0).C'est dans un Celtic Park en feu que le 427prend place. Tout de vert et de blanc vêtus, les fans du Celtic n'auront pas eu à attendre longtemps avant de voir le spectacle offert en tribunes imité par les joueurs. Le troisième corner du match, au bout de la cinquième minute seulement, est l'occasion pour Hatate de confirmer ses excellents débuts, lui qui a rejoint le Celtic à l'inter-saison. Le Japonais récupère une balle déviée et catapulte le cuir du droit, depuis l'extérieur de la surface. Un but sublime qui lance parfaitement un derby brûlant, malgré l'absence des supporters des Rangers. Brûlant aussi, ce Allan McGregor qui subit les percées de Jota, Giakoumakissans relâche. Jusqu'à ce que Hatate répète sa formule magique : une mine du droit depuis l'extérieur de la boîte, avant, deux minutes plus tard, d'offrir un caviar à Abada, qui a toute la place du monde pour crucifier McGregorLe triple changement effectué par van Bronckhorst à la pause a le mérite de réduire la domination écrasante du Celtic. En conséquence, le match perd en intensité et l'heure de jeu arrive sans faire frissonner les spectateurs, sauf peut-être sur une frappe puissante mais juste au-dessus du cadre de la part d'Arfield (54). La balade se poursuit jusqu'à la fin du match, sans que les Rangers n'arrivent à trouver la faille chez les locaux. Sous les yeux d'Aaron Ramsey, prêté par la Juventus aux Rangers pour leur prêter main forte dans la course au titre, lesn'auront pas saisi l'enjeu de ce derby, au plus haut depuis bien longtemps entre deux rivaux qui se disputent le haut du tableau.Mené par un Reo Hatate en feu en première période, le Celtic repasse devant au classement et pointe en tête de la Premiership avec un point d'avance.