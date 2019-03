Le Celta renverse Villarreal

6

Celta de Vigo (4-4-2) : Blanco - Olaza (Comesana, 88e), Hoedt, Costas, Mallo - Boufal (Sisto, 72e), Lokuslu, Lobotka, B. Méndez - Aspas (Cabral, 90e), M. Gómez. Entraîneur : Fran Escribà.



Villarreal (3-4-2-1) : Asenjo - V. Ruiz, A. González, Gaspar - Pedraza, Cazorla, Morlanes (Bacca, 82e), Quintillà (Antolín, 88e) - Iborra, Chukweze (Fornals, 70e) - Toko-Ekambi. Entraîneur : Javier Calleja.

C'était un match de la peur, et l'angoisse était bel et bien au rendez-vous. Bala ídos, le Celta de Vigo avait pour objectif de s'imposer pour s'approcher de Valladolid , premier non-relégable et quatre points devant les Galiciens. Mais contre toute attente, Villarreal va planter deux pions successifs par Karl Toko-Ekambi (0-1, 11) et un rush solitaire d' Alfonso Pedraza (0-2, 16). Avec ce départ catastrophique, le Celta fait le dos rond et attend la pause pour reprendre ses esprits.Dès lors, le Celta est obligé d'utiliser les 45 minutes restantes pour initier unesous peine d'être franchement menacé par la descente en deuxième division. En bon capitaine, Iago Aspas prend ses responsabilités sur un coup franc à l'entrée de la surface et réduit l'écart (1-2, 50). Légèrement fautif sur le premier but des Lucas Olaza adresse un centre millimétré sur la tête de Maximiliano Gómez pour permettre l'égalisation (2-2, 71). Survolté, le Celta obtient dans les dernières minutes un penalty grâce à la VAR transformé par le sauveur Aspas (3-2, 85).Et voilà comment le Celta de Vigo passe de l'enfer au purgatoire.