Le Celta domine Valence, Getafe et Bilbao dos à dos

Dominé sur sa pelouse par le Real Madrid en ouverture du championnat, le club galicien reprend des couleurs au stade Balaídos. Le Celta voit sa bonne entame récompensée par unde Gabriel Fernández au quart d'heure de jeu. Sur un centre devant le but de Denis Suárez,claque une madjer sur laquelle Cillessen ne peut rien. Valence peine à réagir : les coéquipiers de Geoffrey Kondogbia ne cadrent qu'une frappe dans cette partie. Il aura fallu attendre les entrées de Rodrigo et Ferrán Torres et le dernier quart d'heure pour voir desplus insistants. À la 88minute, Torres a la balle d'égalisation entre les pieds, mais croque sa reprise. Denis Suárez obtient dans la foulée un penalty, repoussé par Cillessen, son ancien équipier en club. Sans conséquence : le Celta tient son premier succès de la saison. Valence ne compte lui qu'un point après deux journées.Rubén Blanco - Kevin, Araújo, Aidoo, Olaza - Méndez (Diop, 78), Lobotka, Beltrán, Denis Suárez - Fernández (Mina, 73), Aspas (Mallo, 90).Fran Escribá.Cillessen - Piccini (Torres, 67), Garay, Paulista (Diakhaby, 62), Gayà - Wass, Parejo, Kondogbia, Guedes - Maxi Gómez (Rodrigo, 61), Gameiro.Marcelino.Vainqueur au bout du temps additionnel face au Barça lors de la première journée, l'Athletic Bilbao ne met cette fois que quelques minutes à prendre les devants. Seul au second poteau, Raúl García ajuste Soria d'une reprise du plat du pied gauche et permet à son équipe de rejoindre virtuellement le FC Séville en tête de la Liga... en l'espace de six minutes seulement. Le temps pour Jaime Mata de couper un centre de Cucurella et de ramener Getafe à égalité. Lessont même tout près de prendre les devants avant le repos, mais la reprise de Fajr heurte l'extérieur du montant d'Unai Simón. Histoire de forcer la décision dans une deuxième période intense, Gaizka Garitano lance Aduriz, le héros du week-end dernier. Sans succès. Avec quatre unités, Bilbao s'installe tout de même provisoirement au pied du podium, quand Getafe gratte son premier point de la saison.Soria - Damián Suárez, Dakonam, Bruno, Raúl García (Nyom, 66) - Fajr (Portillo Soler, 77), Maksimović (Bergara, 39), Arambarri, Cucurella - Gallego, Jaime Mata.José Bordalás.Unai Simón - Capa, Unai Núñez, Yeray Álvarez, Berchiche - Dani García, Beñat (Aduriz, 74) - de Marcos (Larrazabal, 45), Raúl García, Muniain (San José, 90) - Iñaki Williams.Gaizka Garitano.