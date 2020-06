Le cauchemar de Mouctar Diakhaby à Valence

SO

Les matchs s'enchaînent et se ressemblent pour Mouctar Diakhaby.Les supporters de Valence avaient quitté leur club au soir d'une défaite face à l'Atalanta en huitièmes de finale de Ligue des Champions (3-4) lors de laquelle Mouctar Diakhaby avait provoqué deux penaltys en première période. Trois mois et une pandémie du coronavirus plus tard, ces mêmes supporters ont retrouvé leur club pour un derby de Valence face à Levante (1-1). Un match que lespensaient gagner avant qu'un penalty ne soit accordé aux visiteurs dans les dernières secondes suite à une faute de...Mouctar Diakhaby.Depuis, l'ancien lyonnais est (encore un peu plus) la cible de tous les supporters de Valence. Et même du coach Alberto Celades qui n'a pas été tendre avec le défenseur français dans des propos relayés par: «» Heureusement, Mouctar Diakhaby peut compter sur son coéquipier et compatriote Eliaquim Mangala qui a publié un message de soutien sur son compte: «Sinon, Mouctar Diakhaby peut toujours rebondir au C.D. Toledo qui se ferait une joie de l'accueillir. Et en plus, il n'y a pas la VAR en D3.