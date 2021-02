Le carnet tactique de Barça-PSG

« Le Barça ? Il n'y a presque rien eu »

La séquence du meilleur mouvement barcelonais de la rencontre : lassé de voir ses milieux (De Jong, Busquets, Pedri) incapables de créer le moindre décalage, Messi a parfois décroché comme au quart d’heure de jeu…

… Alors que Griezmann a pris la pointe et que De Jong s’est projeté à la place de Messi, Pedri rentre dans le demi-espace gauche pour laisser le couloir à Jordi Alba, ce qui fait naître de l’incertitude dans la tête de Florenzi et ouvre une fenêtre de passe au meneur argentin.

… Trouvé, Pedri peut ensuite se retourner rapidement et trouver Griezmann dans le dos de Marquinhos. Heureusement pour le PSG, Navas va être vigilant.

Comme prévu, le Barça s’est présenté, en phase défensive, avec un 4-5-1 qui offre une place énorme aux premières touches de construction adverses à cause d’un Messi qui s’efface une fois le ballon perdu. Le PSG s’est alors amusé avec la structure catalane…

Tour à tour, Gueye et Verratti se sont ainsi relayés pour décrocher afin de faire sortir un relayeur du Barça. Ici, on voit Gueye faire sortir Pedri…

Là, c’est au tour de Verratti d’attirer De Jong.

Avec de la patience et de nombreux échanges, le PSG a alors vu des portes s’ouvrir puisqu’en sortant, Pedri et De Jong ont offert des espaces dans leur dos pour Mbappé et Kean, finalement préféré à Sarabia. Exemple ici après seulement onze secondes de jeu, où Verratti peut trouver Mbappé sous le nez de Dest.

Nouvel exemple avec un Barça passif, qui laisse Marquinhos trouver Kean dans le demi-espace droit.

Autre exemple où De Jong sort sans protection sur Verratti. Derrière le Néerlandais, c’est le chantier total et le PSG va pouvoir combiner tranquillement jusqu’à Kurzawa.

Troisième exemple : ici, Busquets et De Jong sortent tous les deux sur Paredes, un espace de passe est ouvert entre Paredes et Kurzawa.

Dès la première minute, Busquets a peiné à se situer. Alors que Navas touche son premier ballon, Florenzi, libre grâce au positionnement de Kean, est trouvé et peut chercher Verratti devant un Busquets perdu.

Danger immédiat pour le Barça : de cette position, l’Italien va chercher Mbappé en profondeur. Heureusement, le ballon sera trop long.

Dans la foulée, on a retrouvé Busquets face à Paredes. Problème, encore une fois, l’Espagnol est trop loin de son adversaire direct et le laisse armer à sa guise.

Un peu moins de 20 minutes plus tard, alors que Pedri a raté un contrôle et que Verratti a récupéré le ballon, Busquets vient se coller à Pedri et ouvre automatiquement un espace. L’Italien va alors combiner avec Paredes et Mbappé. Le mouvement va se terminer sur une occasion en or, ratée par Icardi.

Alors que le ballon ressort avec Navas, le PSG joue avec la pression catalane comme avec du chewing-gum. Trouvé, Gueye peut alors repartir avec Marquinhos.

Un Marquinhos qui va alors alerter Verratti au niveau de la médiane.

Vingt secondes de possession dans le camp du Barça plus tard, un décalage est détecté : Marquinhos peut trouver Kurzawa dans le dos de Dest et Dembélé via une diagonale déjà répétée à trois reprises avant cette action.

Alors que Dest est parti, Verratti ralentit sa course pour être trouvé par Kurzawa...

… d’une subtile déviation, Verratti peut alors toucher Mbappé, qui n’a plus qu’à enrhumer Lenglet : 1-1.

Un bloc, enfin !

Preuve de l’unité à la 5e minute.

Puis à la 24e minute.

Et à la 61e minute.

Sur cette phase de jeu, Icardi a d’abord eu un rôle essentiel en venant couper la relation entre les centraux du Barça et Busquets. Dans cette tâche, il a été accompagné de Paredes.

Puis, lorsqu’un relayeur décrochait pour faire remonter le ballon vers les offensifs, un relayeur parisien sortait de la boîte (ici Gueye sur De Jong) pour mordre.

Les Parisiens ont également été efficaces dans le contre-pressing comme sur cette transition coupée par Kean dans les pieds de Pedri…

Celle-ci par Gueye, toujours dans les pieds de Pedri…

Celle-ci par Paredes dans ceux de Dembélé…

Ou celle-ci, toujours sur Pedri, pris par trois joueurs parisiens d’un coup.

Le circuit préférentiel : construction à droite avec Dembélé, densification de l’axe avec Pedri-Griezmann-De Jong, Messi trouvé en retrait devant la surface...

L’Argentin peut alors tourner le jeu vers Alba, mais Florenzi va parfaitement anticiper et Kean va assurer la continuité du travail du latéral italie derrière.

L'aimant Icardi

Dix minutes plus tôt, comme un symbole, on a d’abord vu De Jong partir seul dans le camp parisien, sans aide, puis être logiquement rattrapé par Ander Herrera…

Alors que le Barça a posé une ligne de 6 dans ce qui ressemble à un 6-3-1, Paredes déclenche vers Florenzi, couvert par Dest. Le centre de l’Italien va ensuite être contré mais malgré tout repris par Mbappé.

On l’a d’abord vu décrocher pour conserver le ballon, aimanterles adversaires et donc faire automatiquement respirer l’ensemble une fois le ballon lâché...

Gagner un duel après avoir été lancé en profondeur par Paredes avant de retrouver Kurzawa à l’intérieur pour une énorme occasion…

Se donner dans le contre-pressing comme ici pour récupérer une passe d’Alba vers De Jong...

Et finir, pour la troisième fois de la soirée, après un excellent travail de fixation de Draxler.

Par Maxime Brigand, avec Andrea Chazy

Propos de DD recueillis par AC.





Il se murmurait, ici et là, qu’il était l’heure, pour Kylian Mbappé, de choisir son camp, que ce rendez-vous au Camp Nou était un carrefour entre deux destins bien distincts. Mardi matin, dans les colonnes d’, voilà ce qu’écrivait le journaliste Diego Torres : «"jugador de jugadas". » Torres reprenait ici un concept de Juanma Lillo, qui a toujours cherché à distinguer, à juste titre, les joueurs souhaitant briller par séquences et ceux souhaitant jouer au football. Privé de Neymar et d’Angel Di Maria, deux des plus belles ampoules de sa guirlande offensive parisienne, Mauricio Pochettino y était aussi allé de son petit coup de pression lundi : «» Et à quoi s’attendait Ronald Koeman ? «, avait averti le technicien néerlandais, à la veille de diriger le match le plus important de son début d’aventure au Barça.» Verdict : Mbappé a profité de ce Barcelone-PSG pour dessiner sa plus belle copie sous le maillot parisien (avec celle écrite à Bruges, en octobre 2019) et pour vivre l’une des plus belles nuits de sa jeune carrière (sa plus belle journée restera à jamais son match face à l’Argentine au Mondial 2018). L’attaquant français, auteur d’un triplé, est surtout ce matin le symbole d’un PSG qui a su faire en sorte que ce match aller devienne une distribution de confettis (1-4).En revenant à Barcelone en août dernier, Koeman avait pourtant promis aux supporters du Barça qu’ils ne vivraient plus de nouvelle humiliation après celle subie face au Bayern durant l’été. Mais que s’est-il passé, cette fois, au juste ? Réponse du coach battu : «» Mardi soir, l’actuel troisième de Liga a été éparpillé dans approximativement tous les secteurs de jeu et a, en effet, manqué de "choses" pour mettre le bordel au sein d’un bloc parisien (enfin !) compact. Le Barça n’a en réalité réussi à pénétrer l’intérieur de ce bloc qu’à une reprise, en première période, ce qui a amené une bonne occasion pour Antoine Griezmann (et aussi le meilleur mouvement barcelonais de la rencontre). Pour le reste, les hommes de Ronald Koeman, déjà broyés par la Juve (0-3) début décembre, n’ont jamais réussi à bousculer le PSG sur attaque placée, si ce n’est sur une ouverture de Messi vers De Jong qui a amené à l’ouverture du score de l’Argentin sur penalty. La seule autre grosse cartouche de la rencontre pour le Barça est venue d’une couverture suicidaire des Parisiens suite à un corner, ce qui a offert une drôle de séquence où Florenzi a cherché à fermer passe potentielle vers Ousmane Dembélé sans jamais empêcher Antoine Griezmann de frapper au but (ce qu’il a fait, sans cadrer). Sinon, la soirée a été 100% parisienne., appuie Didier Domi.» Un constat qui nous amène à ouvrir sur le plan défensif de Koeman, qui a donc été percé à plusieurs reprises.Si le milieu du Barça a globalement été dévoré par celui du PSG, un homme a particulièrement bu la tasse. Incapable de couvrir de trop grandes zones du haut de ses 32 ans, Sergio Busquets, également sans imagination balle au pied, a été dépassé sur de nombreuses séquences et n’a jamais vraiment réussi à calmer un Marco Verratti intenable, qui a jonglé toute la soirée entre trois masques (celui de meneur de jeu, de relayeur et de récupérateur).Si toutes ces séquences montrent la difficulté que le Barça a eu à canaliser les sorties de balle parisiennes (seuls Kurzawa et Herrera ont terminé la rencontre avec moins de 90% de passes réussies au sein des premiers relanceurs du PSG - c’est-à-dire les quatre défenseurs et les trois milieux titulaires plus Herrera, entré à la pause à la place de Gueye), un domaine où Leandro Paredes a notamment joué avec des pantoufles (94 ballons touchés, 68 passes réussies sur 73 tentées, une passe décisive, une passe clé, un 5 sur 6 dans le jeu long), une autre sert de modèle peut servir de modèle au lendemain de la rencontre : celle qui a mené à l’égalisation de Kylian Mbappé, un mouvement d’une quarantaine de secondes et treize passes échangées.Didier Domi : «À l’aise pour s’ouvrir des espaces et déformer le semblant de pressing du Barça, le PSG a aussi réalisé une grande performance dans son quadrillage défensif pour empêcher les Catalans de trouver le moindre décalage. Pour y arriver, Pochettino a demandé à ses hommes, unis comme rarement tout au long de la rencontre, d’alterner entre pressing haut, bloc médian et bloc bas.Dans le pressing, le plan de Pochettino a rapidement été visible avec un PSG qui s’est contenté de cadrer la paire Lenglet-Piqué et de lâcher les chiens une fois la première passe effectuée.Preuve des bonnes pressions parisiennes : à eux trois, les milieux du Barça (Pedri, Busquets, De Jong) ont perdu sept ballons dans leur propre moitié de terrain. Lorsque le Barça a réussi à progresser, le PSG, de nouveau tenu par un duo Kimpembe-Marquinhos en béton, s’est alors replié dans un bloc bas, où Kean et Mbappé ont énormément travaillés sur les côtés pour empêcher Dembélé de faire trop de dégâts et pour limiter l’influence de Jordi Alba, principal déclencheur d’appels verticaux du Barça en temps normal, mais qui a cette fois dû se contenter d’une simple course en début de rencontre sur une belle ouverture de Griezmann. Limités dans leur quête de profondeur, les hommes de Koeman, également très peu mobiles, se sont heurtés à un PSG avec des lignes serrés et n’ont jamais réussi à converser entre ces lignes. Résultat : le Barça n’a été que trop peu dangereux et n’a pu poser qu’une seule fois son circuit préférentiel., pointe Domi.Et la différence, dans tout ça ? Solide défensivement et à l’aise pour construire, le PSG a d’abord peiné à tuer le Barça malgré les opportunités. On a ainsi vu Icardi se foirer (19), Kurzawa buter sur ter Stegen après un énorme travail de Mbappé (35), puis Kean cogner à son tour sur le gardien allemand (50) après un énorme travail de ses potes offensifs. Finalement, l’affaire s’est débloquée à vingt-cinq minutes de la fin.Ce deuxième but permet de souligner la naïveté du Barça, mais également de récompenser Paredes, aussi décisif sur le troisième but, dont l’engagement a été «» pour Didier Domi : «Autre élément à mettre en lumière : Mauro Icardi qui, s’il n’a pas été très adroit face au but, a été précieux dans son implication défensive (4 ballons récupérés, 2 interceptions) et dans le jeu entre les lignes (3 passes clés, notamment). On l’a d’ailleurs retrouvé à la base du quatrième but avec Danilo et Draxler., note Domi.» C’est aussi ce qu’a fait Kylian Mbappé, qui a brillé mardi soir par sa gestion des espaces et du temps. Point déstabilisant du jeu parisien (6 tirs, 4 passes clés, 4 occasions crées, 9 dribbles réussis sur 10 tentés), le Français a été tout simplement scintillant, car toujours à la recherche du geste juste.Peut-on parler de soirée parfaite ? «, a préféré ajuster, malin, Mauricio Pochettino après sa première victoire européenne en tant qu’entraîneur du PSG.» La vérité est pour le moment que Paris a fait le match qu’il fallait en creusant dans toutes les failles du Barça actuel. À savoir : appuyer dans le dos des relayeurs, jouer avec les repères d’une défense qui n’en a aucun et forcer les Catalans à faire face à leur propre déficit de créativité (et encore, Trincao en a amené un petit peu sur son entrée en jeu) au cours d’une rencontre à l’intensité relative. Pour la suite, on connaît l’histoire : ce n’était qu’une première étape.