Le Capón de bonne espérance

Par Antoine Donnarieix

Le Covid-19 vient de tuer une légende de l’Atlético de Madrid. «» Sur Twitter, ces quatre phrases ont suffi à empirer une journée sous le signe de la douleur pour les fans de l’Atlético. Une poignée d’heures plus tôt, ce samedi 28 mars 2020, le club madrilène apprenait avec peine la disparition de Christian Minchola, attaquant de 14 ans issu des catégories de jeunes . De fait, le décès prématuré de l’adolescent cumulé à celui du septuagénaire dévoilent une vérité crue : la mort peut toucher n’importe quel être humain n’importe quand. «, décrit le conseiller délégué de l’Atlético Miguel Angel Gil pour définir cette double perte. (...)» Capón, ancien défenseur de renom, garde malgré tout un œil protecteur sur le jeune Christian.Pour comprendre l’importance du lien intergénérationnel selon Capón, il faut aller au-delà de son épaisse moustache devenue mythique auprès desde l’Atlético. À la lecture de sa carrière sportive, l’arrière latéral affiche une ligne de conduite exemplaire avec son club auquel il est resté fidèle durant la décennie 1970-1980 comme joueur, mais également bien avant. «, évoquait l’intéressé pour le site officiel du club en avril 2013.» Dans son cocon familial, Capón fait finalement ses gammes chez les pros pendant une saison, avant d’être cédé en prêt d’un an à Burgos pour revenir dans la capitale espagnole l’été suivant afin de succéder à l’émérite Isacio Calleja sur le flanc gauche d’une défense à quatre.Cependant, l’Atlético n’érige pas encore son 4-4-2 en doctrine et préfère un 4-3-3 plus dévastateur. Double champion d’Espagne en 1973 et 1974, Capón fait partie des meubles de l’équipe, comme en témoigne sa double titularisation dans la mythique finale de Coupe d'Europe des clubs champions perdue face au Bayern Munich, après un match d’appui en finale (1-1, 0-4). Malgré tout, l’Atlético profite d’un dédain bavarois vis-à-vis de la Coupe intercontinentale pour remplacer son bourreau et vaincre le CA Independiente en confrontation aller-retour (0-1, 2-0). «, poursuivait Capón.» Moustache toujours apparente au fur et à mesure des années, Capón ajoute une Coupe d’Espagne à son palmarès en 1976, puis range ses crampons cinq années plus tard après une dernière pige à Elche.Avec un statut de légende du club bien mérité, Capón va passer le reste de sa vie à épauler son club de toujours. Malgré cela, une mauvaise nouvelle vient perturber son après-carrière lorsque le corps médical lui diagnostique la maladie de Parkinson. Et alors ? Ce lutteur dans l’âme ne baisse pas sa garde et trouve une nouvelle passion avec le golf. «, explique Capón en 2011.» Que son club soit dans son cœur ou dans sa main, Capón savait avancer avec un mental de champion contre vents et marées.