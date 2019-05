Le capitaine Susaeta va quitter l'Athletic Bilbao

⚽ Susaeta ?⚪, direct to the red-and-white Olympus ?? 506 matches full of epic and goals ⚽⚽⚽⚽#AthleticClub #ATHistoria #EskerrikAskoSusa pic.twitter.com/Fynhgul9mb — Athletic Club (@Athletic_en) May 11, 2019

Adieu aux larmes. Markel Susaeta , l'ailier droit et capitaine de l' Athletic Bilbao , a annoncé lors d'une conférence de presse qu'il allait quitter son club de toujours à la fin de la saison. L'homme aux plus de 500 matchs sous le maillot, qui rêvait d'être un «» , a connu une saison difficile sportivement (seulement six matchs de championnat disputés depuis mi-décembre) et serait en froid avec la direction, qui a tardé à lui proposer une prolongation de contrat.À 31 ans, le joueur a confié ne pas encore avoir de plans pour la saison prochaine, mais nul doute qu'un club de Liga dégainera bientôt pour le Franck Jurietti espagnol (une sélection en 2012).Entre Susaeta et le probable départ d' Iñaki Williams , ça va faire beaucoup pour l'Athletic.