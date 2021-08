Le Canada triomphe de la Suède et décroche l'or olympique

124

HB

Au bout du bout du suspense.Avant la finale masculine opposant l’Espagne et le Brésil ce samedi, c’est le tournoi féminin qui rendait son verdict ce vendredi après-midi. Respectivement deuxième et troisième au Jeux de Rio en 2016, la Suède et le Canada ont livré une bataille dont les nord-américaines sont sorties victorieuses au bout de la nuit japonaise. Pourtant, ce sont bien les Suédoises qui ont ouvert le score à la demi-heure de jeu grâce à Stina Blackstenius sur un service de Kosovare Asllani.Il faut ensuite attendre l’heure de jeu pour assister au tournant de ce match. Sur un accrochage dans la surface suédoise, l’arbitre Anastasia Pustovoitova a désigné le point de pénalty avec l'appui de la VAR. Jessie Fleming ne s'est pas privé pas pour remettre les compteurs à zéro en trompant Hedvig Lindahl. Aucune des deux équipes n'est parvenues à faire la différence lors des trente dernières minutes du temps réglementaire, idem lors de la prolongation. Pour la première fois depuis l'intronisation du football féminin aux JO en 1996, c'est aux tirs au but que la couronne olympique va être décernée. Et au terme d'une séance laborieuse - sept échecs au total -, Julia Angela Grosso a offert au Canada le premier titre olympique de son histoire. De son côté, la Suède échoue une nouvelle fois en finale après son échec contre l'Allemagne, il y a cinq ans.Grosso qui conclut une séance de tirs au but, ça ne vous rappelle rien ?