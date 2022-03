Le Canada qualifié pour la Coupe du monde 2022

CG

Le Canada est de retour.Il ne manquait qu'une victoire aux Canadiens pour décrocher leur ticket pour la Coupe du monde 2022, elle est arrivée ce week-end dans la nuit de dimanche à lundi. À Toronto, lesn'ont fait qu'une bouchée de la Jamaïque (4-0) avec des buts de Cyle Larin, Tajon Buchanan, Junior Hoilett et un CSC d'Adrian Mariappa. 36 ans après sa seule et unique participation à un Mondial, la Canada sera attendu au Qatar en fin d'année pour se frotter aux meilleures nations de la planète.Un dernier objectif en mars pour les copains de Jonathan David : terminer à la première place du groupe de qualifications de la zone CONCACAF. En cas de succès cette nuit du Mexique et des États-Unis, qui peuvent revenir à trois longueurs du leader canadien, les Rouges n'auront qu'à se contenter du nul contre le Panama, le 31 mars, pour régner sur l'Amérique du Nord et centrale.Le timing est parfait, quatre ans avant l'organisation du Mondial 2026 au pays.