« Le Camp Nou est devenu un resto à touristes »

Allez voir un match au Camp Nou, qui vous écrase de sa splendeur et de son patrimoine. L'expérience reste un must have du vrai footeux. Même la génération YouTube s'est vu expliquer mille fois à quel point ce stade et surtout son club restaient à part. Toutefois, derrière la magie et l'histoire désormais se cachent aussi le petit train touristique du ballon rond et les places achetées sur internet depuis le Japon.

« On veut Mbappé »

Marseillaise pour Dembélé

Par Nicolas Kssis-Martov, à Barcelone

À quelques jours du match, le site du FCB n'affichaient plus que quelques places disponibles, à 80 euros, derrière les buts, plutôt en hauteur, à se fier au plan tout du moins. Supporter de l' Espanyol , le chauffeur de taxi depuis l'aéroport se veut pragmatique : «» La tendance ne s'avère pas franchement une surprise. Alors que le Britannique sue sang et eau pour payer son abonnement, souvent en coloc, les Asiatiques s'offrent des circuits avec matchs inclus au plus près du kop et le texte desur appli.La bascule touristique est d'autant plus prégnante en été quand les débuts de saison permettent de joindre l'utile à l'agréable : remplir les gradins et faire plaisir à un public qui s'est internationalisé. Sans oublier le quidam seulement de passage, et qui sait dorénavant, sans avoir besoin de lire, qu'il faut au moins visiter la cathédrale catalane du FCB et si possible assister à une rencontre officielle, bref le post incontournable sur Instagram.Même si ce fut en 2017 une finale surprenante de la Copa del Rey, la rencontre entre le Barça et les Basques du Deportivo Alavés (3-0) ne constitue par ailleurs pas franchement une grosse affiche de la Liga. En tout cas pas suffisante pour raccourcir ses congés ou peut-être s'imposer la présence trop voyante des ultras Airbnb. Sur la ligne 3 du métro, les maillots siglés Messi jactent donc toutes les langues, avec une petite dominante anglaise et peaux blanches. Les fidèles des fidèles sont pourtant toujours là. Deux familles avec enfants affichant du Suárez et du Vidal sont plantées au milieu des envahisseurs, malgré l'heure tardive – la rencontre se déroule à 22h15. D'une amabilité d'un autre temps, ils acceptent sans sourciller le rôle de guides improvisés qui regardent les billets et indiquent à laquelle des trois stations il est préférable de descendre. Le fiston explique qu'il est venu voir Lionel. Dans un français hésitant, une des mamans rétorque presque un sacrilège : «» «» «» «» Le mercato continue.Dans la foule clairsemée qui se rend dans le calme vers l'enceinte qui se devine à peine, les « firmes » d'un soir s'interpellent selon la langue. Après avoir développé une théorie du complot sur la victoire du PSG en Ligue 1 la saison dernière, Christophe, Toulousain qui supporte Marseille , avoue qu'il commence à être un habitué des lieux : «Devant le stade, des fans chinois se pressent à tour de rôle en levant le pouce pour prendre des selfies devant les statues de László Kubala, à deux pas des brasseries. Le genre de scènes qu'on ne voit pas au Parc des Princes. On comprend mieux l'enjeu de disputer un Trophée des champions dans l'empire du milieu... Dans les tribunes, le public international se révèle d'une politesse à toute épreuve, s'installant à sa place précise, bien que les travées affichent un grand nombre de sièges vides.Dès le coup de sifflet, le Barça fait bien les choses, même un petit bataillon d'ultras garantit l'authenticité du spectacle. Les chants résonnent. L’hymne du club s'entonne. Les stars sont bien présentes dans la compo aussi – qualité garantie –, dont les deux champions du monde tricolores, Samuel Umititi et Ousmane Dembélé, qui a droit à son nom décliné sur l'air de la. Seul bémol, à distiller leur éternelcomme un copyright, les Catalans en oublient de marquer devant leurs clients. On assiste surtout au festival du gardien d' Alavés Fernando Pacheco , un ancien du Real Madrid . Pacheco fera moins le beau à la 64minute, quand Messi ouvrira le score sur coup franc. « Le 6000but desen championnat national » , clame au passage l'écran gênant (génération data). L'Argentin clôturera même le score à la 92minute, après avoir vu Philippe Coutinho faire le break. Cela ressemble à un sans-faute au niveau du service, on en viendrait presque à chercher le panier garni sous le siège et où laisser le pourboire.Il est temps de rentrer. Les Anglais hèlent les taxis. Les Allemands prennent le bus. Les Français marchent. Sur le chemin, on croise une fête anarchiste contre la police avecet bière équitable. La nuit se fait douce. Les maillots du Barça se font plus rares. Un jeune homme bien coiffé et bronzé porte toutefois fièrement un T-shirt du club. Ah non, il s'agit de celui de l' AS Roma ...