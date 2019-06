Le Cameroun se qualifie dans les dernières secondes

Cameroun (4-3-3) : Ngo - Ejangue, Awona, Johnson, Leuko - Nchout, Feudjio, Yango (Abena, 84e) - Abam, Enganamouit (Takounda, 54e), Onguene. Sélectionneur : Alain Djeumfa.



Nouvelle-Zélande (5-3-2) : Nayler - Bowen, Stott, Erceg, Green (Hassett, 68e), Riley - Percival, Duncan (Wilkinson, 68e), Chance (Longo, 87e) - Gregorius, White. Sélectionneur : Tom Sermanni.

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Nchout dégomme la Nouvelle-Zélande.Le Cameroun et la Nouvelle-Zélande jouaient leur qualification ce jeudi soir à la Mosson dans un match décisif pour la suite du tournoi. À ce petit jeu là, ce sont les Camerounaises qui ont été les meilleures. Pourtant, la première mi-temps laissait présager un bon vieux match nul et vierge tant les deux nations excellaient surtout dans les erreurs techniques et les chocs tête contre tête.Après une entame de seconde mi-temps encourageante de la part des joueuses de Tom Sermanni, ce sont les Camerounaises qui ont ouvert le score grâce à un bel enchaînement d'Ajara Nchout (1-0, 58). Dans la foulée, les Lionnes indomptables étaient à deux doigts de faire le break mais Nayler sortait une triple parade impressionnante (64). Impuissante dans le jeu, la Nouvelle-Zélande tentait déséspérement de revenir sur corner, en vain. Finalement, c'est sur une énorme bourde d'Awona que les Néo-Zélandaises sont revenues au score (1-1, 82). Alors qu'elles donnaient tout pour marquer un second but salvateur, elles se sont finalement faites avoir en contre sur un nouveau but de Nchout (2-1, 95), qui signe là un doublé et son troisième but en Coupe du monde après celui inscrit au Canada en 2015.En attendant Chili-Thaïlande ce jeudi soir, on se dirige tout doucement vers un France-Cameroun en huitièmes de finale.