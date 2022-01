Le Cameroun premier de son groupe après un nul face au Cap-Vert

20

[ VIDÉO BUT] #CAN2021 ???? Sur une inspiration magistrale, Garry Rodrigues égalise contre le Cameroun ! Une talonnade somptueuse !https://t.co/bUPx0wQKtO: — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 17, 2022

Cap-Vert (3-4-3) : Vozinha - Borges, R. Lopes, Stopira - J. Fortes, Rocha Santos (Furtado, 78e), Andrade, D. Tavares - L. Semedo (Rodrigues, 46e), W. Semedo (Paulo, 67e), Monteiro (Nenass, 77e). Sélectionneur : Bubista.



Cameroun (4-1-4-1) : Onana - Fai, Moukoudi, Ngadeu, Tolo - Oum Gouet - Ngamaleu (Choupo-Moting, 70e), Kunde (Léa-Siliki, 62e), Zambo Anguissa, Toko-Ekambi (N'Jie, 70e)- Aboubakar. Entraîneur : Toni Conceição.

Injouables, invincibles, imbattables ou indomptables, choisissez le qualificatif que vous voulez, mais le résultat est le même : les Camerounais confirment tranquillement, mais sûrement leur statut de favoris dans cette CAN 2021.Oui, il est possible de dresser un tel constat bien que les Lions indomptables n’aient pas réussi à s’offrir le Cap-Vert lors de cette dernière journée de la phase de poules du groupe A de la compétition continentale (1-1). Les raisons de ce bilan ? D’abord parce que le Cameroun a encore vu son capitaine et attaquant trouver le chemin des filets. Après des doublés face à l’Éthiopie et au Burkina Faso, Vincent Aboubakar a encore brillé ce lundi soir. Profitant d’une belle déviation d’Harold Moukoudi sur un coup franc lointain, l'ancien Merlu a parfaitement ajusté le portier adverse, concrétisant ainsi une bonne première période camerounaise.Ensuite parce qu’il a fallu un geste de grande classe pour venir briser le mur de la charnière centrale camerounaise, pourtant remaniée. Alors que les Requins bleus peinaient à trouver le cadre pendant la majorité de la rencontre, la solution est venue d’une superbe inspiration de Garry Rodrigues. D’une madjer magique, le joueur de l’Olympiakos a marqué un but précieux pour le Cap-Vert dans cette CAN. Et enfin, parce qu’avec ce match nul, les Lions indomptables terminent sereinement premiers de leur groupe. Le Burkina Faso reste deuxième et le Cap-Vert troisième.Pas de passe de trois, mais une première place convaincante pour le Cameroun d’Aboubakar.