Le Cameroun pourrait se voir retirer la CAN 2021

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Des stades indomptables.Après s’être vu retirer l’organisation de la CAN 2019 à cause du retard des chantiers, le Cameroun a reçu la semaine dernière un groupe d’inspecteurs rattaché à la Confédération africaine de football, venu pour contrôler l’avancement des travaux pour l'édition 2021 de la compétition continentale. Mauvaise surprise pour la délégation dirigée par le premier vice-président Constant Omari, les travaux n’avancent pas assez vite et le Cameroun pourrait encore se voir retirer l’organisation du CHAN 2020 et de la CAN 2021.Selon les informations de, la CAF aurait accordé un délai de neuf mois supplémentaires au Cameroun pour prouver sa capacité à organiser les deux évènements. Les objectifs pour les Camerounais : combler les manques de logements et terminer les travaux du stade d'Olembé, suspendus depuis huit mois, en périphérie de Yaoundé.Tout le monde attend la punchline de Samuel Eto'o