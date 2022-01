Le Cameroun ne fait qu'une bouchée de l'Éthiopie

Cameroun (3-4-1-2) : Onana - Castelletto, Ngadeu, Tolo (Oyongo, 79e) - Fai, Zambo Anguissa, Hongla, Ngamaleu (N'jie, 68e) - Choupo-Moting (Léa-Siliki, 56e) - Toko-Ekambi (Ganago, 68e), Aboubakar (Bahoken, 79e). Entraîneur : Toni Conceição.



Éthiopie (4-3-3) : Shanko - Hamid, Tamene, Debebe, Yesuf (Reshid, 72e) - Mohammed (Meleyo, 72e), Yohannes, Dagnachew (Solomon, 46e) - Gebremichael (Kebede, 84e), Nassir, Hotessa (Shemekit, 72e). Entraîneur : Wubetu Abate.

La CAN est enfin lancée.Qu'elle semble loin la première journée de cette CAN où seul le match Cameroun-Burkina Faso (2-1) nous avait offert plus d'un but et encore avec deux penaltys. Les Lions indomptables ont remis le couvert ce jeudi et n'ont fait qu'une bouchée d'une Éthiopie qui a craqué après la pause (4-1).Ce sont pourtant lesqui entrent le mieux dans cette partie et surprennent même le Cameroun pour inscrire leur premier but dans cette CAN 2021. Sur un contre, Nassir, véritable maître à jouer des Éthiopiens, décale parfaitement Gebremichael qui centre dans la surface camerounaise où Dawa devance Fai. Les Lions ne se laissent pas dompter et réagissent immédiatement. Aboubakar sonne la révolte et déclenche une lourde frappe des vingt mètres que Shanko repousse comme il peut. Fai récupère le cuir et le dépose sur la tête de Karl Toko-Ekambi. Avant la pause, les deux équipes poussent pour prendre l'avantage. Les Éthiopiens par Nassir et Dawa manquent de réalisme là où les hommes de Toni Conceição jouent de malchance avec un but refusé pour une position de hors jeu de Ngamaleu et une nouvelle tête du Gone qui s'écrase sur la barre.À la reprise, leslaissent passer leur chance et se font punir. Le Cameroun accélère, Choupo-Moting lance Fai côté droit, le latéral trouve à son tour Aboubakar qui ne laisse aucune chance à Shanko. Dans la foulée, on prend, presque, les mêmes et on recommence. Ngamaleu endosse le rôle de Fai et Aboubakar s'offre un deuxième doublé en deux matchs. Buteur puis malchanceux au cours du premier acte, Toko-Ekambi donne des allures de démonstration à cette deuxième mi-temps, le Lyonnais efface deux défenseurs adverses avant de conclure d'une frappe au ras du poteau gauche de Shanko. Les locaux passent proche d'aggraver le score à plusieurs reprises, mais plus rien ne bouge et les Camerounais remportent, pour la première fois depuis 2006, leurs deux premiers matchs dans une CAN.Le Cameroun file en huitièmes, l'Éthiopie devra l'emporter contre le Burkina Faso, lundi prochain, pour espérer y aller.