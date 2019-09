Le Cameroun n'est pas au bout de ses peines

Le Cameroun a choisi le Portugais Toni pour succéder à Clarence Seedorf. Un choix du ministre des Sports, peut-être sur instruction de Paul Biya comme le pensent certains, et que personne, ou presque, n’avait vu venir au pays de Roger Milla. Mais là-bas, on n’en est plus à une surprise près…

Succès à Cluj

Un ministre, des babouches et une FECAFOOT aux ordres

Quand Toni remercie Biya

Dingomé, blessé, dans la liste pour affronter la Tunisie

Par Alexis Billebault

(1994-1995) » , se marre André Kana-Biyik, l’ancien milieu de terrain des Lions. Raté. C’était l’autre. Remarquez, Kana-Biyik n’était pas tombé loin. Le moustachu désormais septuagénaire (72 ans) s’appelle Antonio José Conceicao Oliveira, quand son cadet de quinze ans s'appelle... Antonio Conceicao Da Silva Oliveira. Pour faire simple, ils ont effectué leur carrière de joueur et d’entraîneur sous le pseudo de Toni, et ils affichent quelques points commun, comme ceux d’avoir été internationaux portugais (33 fois pour le premier, une fois pour le second), d’avoir joué dans un des deux plus grands clubs du pays (Benfica et FC Porto), et d’avoir entraîné tous les deux au Portugal bien sûr, mais aussi en Arabie Saoudite.Toni, celui qui intéresse le Cameroun, et dont la nomination reste une énigme, a aussi bossé chez lui (Braga, Naval, Estrela Amadora, Setubal, Belenenses, Trofense, Moreirense, Penafiel), à Chypre (Nea Salamina), en Arabie Saoudite donc (Al-Faisaly), et pas mal en Roumanie (Brasov, Astra Ploiesti, CFR Cluj). C’est d’ailleurs avec le club de la ville universitaire roumaine qu’il a remporté en tant qu’entraîneur ses trois seuls titres, et plus exactement deux Coupes (2009, 2016) et une Supercoupe (2016). Voilà pour le CV de celui qui est, après le désopilant Artur Jorge (2004-2006), le deuxième Portugais à prendre les commandes des Lions.» , poursuit Kana-Biyik. Depuis le licenciement de Clarence Seedorf et de son adjoint (et ami) Patrick Kluivert (qui se partageait 96 000 € par mois), après l’élimination en huitièmes de finale de la CAN par le Nigeria (2-3), sur décision de Narcisse Mouelle Kombi, le ministre des Sports, les supporters des Lions attendaient la suite du feuilleton. Ils n’ont pas été déçus.Kombi, qui semble prendre goût à sa fonction et n’hésite pas à la dépasser sans trop s’encombrer de précautions, a lui-même annoncé le vendredi 20 septembre la nomination de Toni. «» , rigole un agent, qui préfère toutefois rester anonyme. Seydou Mbomba Njoya, le président de la Fédération camerounaise de Football (FECAFFT), déjà mis devant le fait accompli dans le dossier Seedorf, n’était même pas présent à Yaoundé le jour où les Camerounais ont appris le nom du nouveau patron technique des Lions. «» , poursuit, hilare, cet agent.Des photos montrant le ministre et Toni, en train de signer son contrat, dans la chambre d’hôtel du Portugais au Hilton de Yaoundé, ont aussi beaucoup fait parler, ce dernier ayant reçu Mouelle Kombi en babouches… Parmi les noms qui circulaient pour succéder au duo Seedorf-Kluivert, on retrouvait ceux d’Antoine Kombouaré, Gustavo Poyet, et de plusieurs Camerounais, dont Patrick Mboma, Rigobert Song, Jean-Paul Akono et François Omam-Biyik, lequel a été bombardé, avec Jacques Songo’o, adjoint du lusitanien. «» , reprend Kana-Biyik.Plusieurs hypothèses fleurissent depuis près d’une semaine, dont celle d’une instruction venue directement du Palais Présidentiel, où ce bon vieux Paul Biya, quand il ne s’occupe pas personnellement du sort de ses opposants, trouve toujours le temps de mettre son nez dans les affaires du football. Le chef de l’Etat, confronté à une grave crise politique, notamment dans la partie anglophone du pays, aurait conseillé à son ministre des Sports de choisir un étranger. «» , poursuit Kana-Biyik. Lors de son premier rendez-vous médiatique et dans un français très hésitant, l’ex coach du CFR Cluj a produit son petit effet en «» , une déclaration qui un peu plus renforcée les convictions de ceux qui voient derrière cette opération l’influence des plus hauts sommets de l’Etat.Il y aussi l’hypothèse d’éloigner le plus possible Samuel Eto’o du processus de nomination. «» , résume un journaliste camerounais, qui souhaite lui aussi conserver l'anonymat. Le Vieux Lion a d’ailleurs publiquement souhaité la bienvenue à Toni.De son côté, Patrick Mboma, un temps considéré comme le favori pour succéder à Seedorf, est déjà passé à autre chose. «» Le Portugais dirigera son premier match le 12 octobre prochain en amical, face à la Tunisie à Radès. Le 25 septembre, il divulgué la liste des joueurs retenus pour affronter les Aigles de Carthage. Tristan Dingomé, le milieu de terrain de Reims, y figure pour la première fois. Problème, l’ex Troyen, blessé, est indisponible au moins jusqu’à la fin du mois d’octobre. Le ministre des Sports n’avait sans doute pas eu le temps de le dire à Toni…