Le Cameroun sur le podium de la CAN après une remontée dingue !

Mené 3-0 à vingt minutes du terme par le Burkina Faso, le Cameroun a tout renversé pour s'imposer aux tirs au but lors de la petite finale de la Coupe d'Afrique des nations 2021. Auteur d'un doublé (dont l'égalisation) après son entrée, Aboubakar est pour beaucoup dans cette remontée folle, et son pays peut le remercier pour cette fin de tournoi canon.

Le coup de pouce de la VAR, le pragmatisme du Burkina Faso

Le réveil du Cameroun, la puissance d'Aboubakar

Burkina Faso (4-2-3-1) : S. Ouédraogo (Sawadogo, 93e) - Kaboré, S. Ouattara, E. Tapsoba, Yago - Touré, I. Ouédraogo - B. Traoré (Bandé, 89e), Sangaré, A. Tapsoba (E. Traoré, 89e) - D. Ouattara (Konaté, 93e). Entraîneur : Malo.



Cameroun (3-8-2) : A. Onana - Mbaizo, Moukoudi, Onguéné - Ganago, Kunde, J. Onana, Gouet (Aboubakar, 46e), Oyongo - Bahoken (Ngamaleu, 46e), Bassogog (Toko Ekambi, 54e). Entraîneur : Conceição.

Oui, il est possible qu'une finale pour la troisième place d'un tournoi donne des émotions à en hurler. La preuve avec ce Burkina Faso-Cameroun dantesque comptant pour la petite finale de la Coupe d'Afrique des nations 2021. Après avoir été menés 3-0 jusqu'à la 72minute, les Lions indomptables ont en effet tout renversé (grâce notamment à un Aboubakar record et remplaçant, puis auteur d'un doublé express dans les derniers instants de la partie) pour ensuite s'offrir une place sur le podium au bout d'une séance de tirs au but inespérée. Incroyable pour les deux équipes, hyper décevant pour les Étalons sauvages et impensable pour le pays hôte qui achève sa compétition sur une jolie note.Ce sont, d'ailleurs, les Camerounais qui se créent la première vraie occasion de la rencontre : devant Bahoken puis J. Onana, S. Ouédraogo intervient par deux fois coup sur coup. Le Burkina Faso, de son côté, se montre beaucoup plus réaliste et ouvre le score avant la demi-heure de jeu sur un centre de Kaboré parfaitement repris par Yago. Les Lions tentent alors de réagir via un missile de Bahoken, mais les filets tremblent une nouvelle fois de l'autre côté du terrain. Et de quelle manière... Malheureux, Onana voit en effet le ballon rebondir sur lui et franchir la ligne de but, alors que tout le monde pense que la sphère est auparavant sortie en six mètres. Tout le monde, sauf la VAR qui valide le pion. 2-0, mi-temps... et match plié ?En tout cas, les Lions n'y sont pas du tout. Conceição tente tant bien que mal de réveiller ses hommes avec des remplacements assez précoces intervenant dès la pause, mais la missionne prend pas immédiatement. Bien au contraire, puisque D. Ouattara enfonce le clou au retour des vestiaires d'une tête plongeante suivant une transmission brossée de Traoré. Complètement inoffensif malgré plus de 60% de possession de balle, le Cameroun se révolte finalement à vingt minutes du terme : Bahoken réduit ainsi la marque sur un corner mal dégagé, avant que Toko Ekambi n'oblige S. Ouédraogo à une parade magistrale retardant l'apparition du suspense. Pas suffisant pour éviter une première défaite en 90 minutes dans cette CAN, face à des Étalons opportunistes (trois réalisations sur leurs cinq premiers tirs !) ? Et bien si, Aboubakar plantant un doublé éclair dans les derniers instants de la partie (en devenant du même coup le premier joueur à inscrire huitdans une même CAN depuis 1974) ! Sur l'égalisation de l'avant-centre, S. Ouédraogo (auteur d'une sortie manquée) a en plus la malchance de se blesser. Pas de tirs au but, pour lui... Et une séance remportée par la nation hôte, qui termine son tournoi avec joie. Quelle histoire !