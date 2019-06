Le Cameroun disputera bien la CAN au détriment des Comores

VLU

Le rêve judiciaire des Comores s'effondre.Par l'intermédiaire d' un communiqué à la presse , le Tribunal arbitral du sport (TAS) a déclaré «» les deux appels déposés par les Comores qui aspiraient à disputer la CAN (du 21 juin au 19 juillet) en obtenant la disqualification du Cameroun. Le règlement de la Confédération Africaine de Football (CAF) stipule en effet qu'une nation qui n'est pas parvenue à organiser la CAN doit être exclue de l'édition suivante de la compétition. Or, le Cameroun s'est précisément vu retirer l'organisation de la CAN 2019, au profit de l'Egypte. Dans ces conditions, les Comores, qui figuraient dans le groupe du Cameroun, espéraient être réintégrés à la compétition.Le TAS a conclu que les Comores «» . Autrement dit, «» De fait, les Comores ont terminé à la quatrième et dernière place de leur groupe, bien loin du Cameroun, deuxième. D'autre part, le TAS a argué du fait que techniquement, la CAF n'a pas retiré au Cameroun l'organisation de la CAN mais l'a simplement différé de deux ans.Les Lions indomptables verront donc bien l'Egypte.