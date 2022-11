Le Cameroun avec ses doyens N’Koulou, Aboubakar et Choupo-Moting

Liste des 26 #LionsIndomptables qui iront défendre les couleurs du Cameroun à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. PRÉPARATIFS DE LA COUPE DU MONDE FIFA QATAR 2022#CMRJAM | #FRIENDLY | #FIFAWC2022 | #QATAR2022 | #ALLEZLESLIONS | #LETSROARTOGETHER | #INDOMPTABLES pic.twitter.com/lwa6mWrUOZ — Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) November 9, 2022

Rigobert mise sur ses vieux sages.Fraichement sorti d’un match nul face à la Jamaïque (1-1), le Cameroun a dévoilé la liste de ses 26 soldats qui s’envoleront pour le Qatar dans moins d’une semaine. Et le sélectionneur Rigobert Song a décidé de miser sur l’expérience. De retour avec les Lions Indomptables au mois de septembre après plus de cinq ans d’absence, Nicolas N’Koulou est bien présent et disputera sa troisième Coupe du monde. Vincent Aboubakar et Eric Maxim Choupo-Moting font aussi logiquement partie des convoqués. Étincelant depuis le début de saison au pied du Vésuve , Frank Zambo Anguissa va lui connaître sa première Coupe du monde, tout comme André Onana et Karl Toro Ekambi. Passeur décisif pour l’attaquant lyonnais lors de l’exploit de Blida , Michael Ngadeu n’a lui pas eu la confiance de Rigobert Song. À noter la présence de deux pensionnaires du championnat camerounais : Souaibou Marou, et Jérôme Ngom. Les Lions Indomptables rentreront dans ce Mondial avec un match face à la Suisse (jeudi 24/11), suivi de la Serbie (28/11) et du Brésil (02/12).Une vraie équipe de champions du monde