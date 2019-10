Le Camarguais se lance dans le foot Guinness

Petit club de quatrième division départementale, l’AS Nîmes Camarguais Croix de Fer organise ce dimanche un record du monde aussi étrange qu'inédit. Celui de la passe au sol la plus longue. Quoi de plus logique pour une équipe dont les transmissions dans les pieds sont loin d’être une spécialité ?



Transversales interdites

Apéros Project

Par Maxime Renaudet

Si le logo de l'AS Nîmes Camarguais Croix de Fer est une réplique ironique de celui desde Liverpool, le niveau affiché par les Gardois chaque week-end est à des années-lumière de l'équipe de Jürgen Klopp. C'est bien pour cela que cette institution de D4 avait toute sa place au sein des 23 clubs sélectionnés pour le Vrai Foot Day . Si le club présidé par André Coll a fini 5du classement de cette première vraie journée européenne du football amateur, qui aura lieu ce dimanche 13 octobre, c'est parce qu'il a eu l'idée saugrenue d'organiser le record du monde de la passe au sol la plus longue. Une performance inédite qui attendait avec impatience de pouvoir entrer dans le Guinness des records.Quand André Coll raconte la naissance de ce drôle de record du monde, l'anecdote le fait autant sourire que son interlocuteur : «» . Une idée originale et inédite puisque après s'être renseigné, le président du club nîmois s'est rendu compte que personne n'avait jamais tenté ce record du monde, excepté dans le football américain. Pour être sûr de pouvoir faire homologuer ce record par l'institution du Guiness des records, le club a du faire appel à un cabinet d'huissiers de justice : «Ce record du monde ne se jouera évidemment pas sur la pelouse du complexe St Stanislas de Nîmes. Mais bel et bien sur la piste d'athlétisme qui l'entoure. D'une longueur d'environ 100 mètres, elle sera le théâtre de ce pari inédit, celui de réussir la passe au sol la plus longue de l'histoire du football. Pour que les tentatives soient homologuées par l'huissier, le cuir devra arriver dans les pieds du receveur sans que celui-ci ne bouge, ou ne rate son contrôle. Rien de bien difficile à première vue et pourtant. «» blague André Coll, sans pour autant perdre le Nord : «Si le président du club nîmois dit «» , et que ce futur record du monde est associé à l'AS Nîmes Camarguais; en réalité, n'importe qui va pouvoir tenter d'inscrire son nom dans le Guinness des records, créé en 1955. «» précise le président. Évidemment, l'ambiance de cette journée sera chaleureuse. Et pour cause, le club gardois a la réputation d'être familial et bon vivant. Une maxime trop souvent utilisée pour décrire les petits clubs amateurs de province. Mais une maxime qui se vérifie rapidement à la lecture des slogans du club d'André Coll : «» , «» , «» , «» .En toute logique, la traditionnelle buvette prendra place aux abords du terrain. Ce dernier accueillera d'ailleurs un match de lever de rideau entre une équipe de réfugiés et une sélection des amis du Camarguais. Puis viendra ce que tout le monde attend depuis plusieurs mois, l'établissement du tout premier record de la passe au sol la plus longue du monde. Abonné au second degré, l'AS Nîmes Camarguais n'en est réalité pas à son premier défi sérieux puisque l'an passé, le club avait tenté de battre le record du nombre de spectateurs pour un premier tour de Coupe de France, attirant environ 250 supporters. Ce dimanche, jour de la première édition française du Vrai Foot Day , les tribunes du complexe St Stanislas devraient encore être pleines à craquer. Qu'importe la portée du futur record, la Guinness coulera à flot ce dimanche 13 octobre.