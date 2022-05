Le calvaire des U19 de Pieve di Lota

Dans le haut du tableau au moment de voir la Fédération française de football geler toutes les compétitions à la suite de la crise du Covid, les jeunes joueurs de l'ASC Pieve di Lota se sont donné le droit de disputer le championnat des U19 nationaux pour la première fois de leur histoire. Loin d'être préparé à répondre aux exigences sportives et économiques de monde professionnel, le club corse a vécu une saison cauchemardesque. Mais à trop regarder les résultats, on en oublie souvent le principal : le plaisir de jouer.

« Dès le début, on savait qu’on allait au casse-pipe. »

Saisonniers, magiciens et 15% de possession de balle

« Chez nous, personne n’est indemnisé. On est un petit club de village avec un côté sympathique, familial et humain, loin de "la gagne, la gagne et que la gagne" des pros. C’est avec ça qu’on plaît. »

Les résultats qui cachent la forêt

Par Matthieu Darbas

26 matchs, 26 défaites, 7 buts marqués, 197 encaissés. Avec de tels chiffres, il y a de quoi faire de la saison de l’ASC Pieve di Lota, club situé à quelques kilomètres au nord de Bastia, la pire de l’histoire des U19 nationaux. Mais une fois les résultats mis de côté, il y a deux choses primordiales à savoir sur ce club corse. D’abord qu’on ne prononce pas le. Et ensuite que ces lourdes défaites tout au long de la saison contre plusieurs centres de formation ne sont qu’anecdotiques. Et pour cause : dans la commune de San Martinu di Lota, peuplée d’à peine 3000 âmes, on croit au travail et au plaisir du ballon rond, loin d’un monde qui se veut de plus en plus professionnel.12-0 face à Toulouse, 18-0 contre Cannes, 9-0 contre Montpellier... Toute la saison, les week-ends cauchemardesques se sont succédé au nord de l'Île de Beauté., confie le président du club Serge Fity., reprend Julien Calendini, entraîneur des U19 nationaux et pensionnaire de Pieve di Lota depuis quinze ans.Lucide à l’autre bout du fil, le coach du bon dernier du classement assure aussi avoir vu certaines de ses recrues quitter le bateau en début de saison, réticents à l’idée de faire une heure de route pour se rendre à l’entraînement. Julien n’a pas non plus pu compter sur son groupe, composé d'une bonne partie de saisonniers, pour réaliser une prépa d’envergure.C’est donc avec des rangs diminués que les Corses ont démarré cet exercice., fixe le président qui avait rassuré son entraîneur dès septembre dernier :Mais comment faire ? Quelles sont les clés pour garder un groupe motivé et investi ?, tente d’expliquer l’entraîneur de 39 ans et professeur d’EPS dans le civil.Celui-ci a pu compter ensuite sur les valeurs du club pour remobiliser ses troupes au retour des vestiaires, même quand l’addition était déjà très saléeEt pour faire l’avocat du diable, Julien présente ce jour-là six U16 dans son onze pour les récompenser de leur présence à l’entraînement tout au long de la saison. Reste un dernier point à traiter, celui de la tactique. À ce jeu, l’ASC Pieve di Lota avait pour habitude de se regrouper dans ses derniers mètres et de garder un bloc compact. Une tactique défensive poussée à l’extrême., assume Julien.Mais si on s’attarde uniquement sur les résultats, impossible de savoir qu’il y a dix ans, ce petit club comptait seulement 90 licenciés, sans catégorie U18 ni seniors. Comment aussi être tenu au courant de l’incroyable saison des U16, il y a peu, avec autant de matchs que de victoires, une performance toujours inégalée ?, clame Sébastien Lusetti, responsable sportif du club et ancien entraîneur de l’échelon fédéral. En plus d’avoir profité des problèmes économiques des voisins, ce club si particulier prône des valeurs comme la convivialité pour attirer des joueurs."la gagne, la gagne et que la gagne", lance celui que l’on surnommeà cause de son prénom.De ce côté-ci, le club peut compter sur une belle participation de la FFF., remercie le président,La communauté d’agglomérations de Bastia (un groupement de communes) et la collectivité de Corse font le reste du chemin de ce financement multiple. Et même avec toutes ces ficelles, il est très compliqué d’offrir un déplacement digne de l’élite des catégories jeunes au groupe bastiais., se désole le président. Une différence notable avec les autres écuries du championnat.Malgré tout ça, la grande majorité des joueurs ont assuré au coach que. Et un retour à la réalité dans la foulée.